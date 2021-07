Zvezdnica serije Moja sladka jagoda v Kapadokiji: To je čarobno

Demet Özdemir in njen izbranec Oğuzhan Koç sta se pred dnevi vrnila s poletnih počitnic. Priljubljena turška igralka pa je takoj zavihala rokave in začela s snemanjem novega projekta. Odpotovala je v čudovito turško pokrajino, ki jo največkrat opišejo kot pravljično deželo dimnikov. Tam namreč snema nov film Love Tactics, kjer bo v glavni vlogi nastopila skupaj s 33-letnim Şükrüjem Özyıldızom. V seriji nastopata tudi Özgür Ozan in Atakan Çelik, pod režijo pa se bo podpisal Emre Kabakuşak.