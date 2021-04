Zvezdnica uspešnice Usodni diamanti, kot je še niste videli

38-letna zvezdnica je nekaj fotografij delila tudi z oboževalci in sledilci na Instagramu, kjer jih ima že prek pet milijonov. Njeno igralsko pot spremljajo oboževalci iz Amerike, Latinske Amerike, Evrope, Afrike in ter iz držav na Bližnjem vzhodu in Vzhodni Aziji.

Engin in Tuba sta v iskanju resnice in na lovu za zlikovci izvrstno odigrala svoji televizijski vlogi ter z vznemirljivimi, dramskimi in romantičnimi prizori navdušila vse bolj zahtevne gledalce.

Elif in Ömer odideta do koče, kamor so po ugrabitvi odpeljali Elif in njeno mlajšo sestro Nilüfer. Tam najdeta le Nilüferin uničeni telefon in obesek potapljaškega kluba. Obiščeta potapljaški klub, kjer skrivaj izmakneta seznam njihovih članov. Asli brez pojasnila odpusti Levanta. Elif in Ömer prideta do zadnjih posnetkov na Nilüferinem telefonu in tako Elif izve za sestrino razmerje z ugrabiteljem Mertom.