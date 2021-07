Zvezdnica uspešnice Vedno tvoja v zvezi z bivšim Adriane Lima

Zvezdnico so namreč ujeli v družbi turškega pisatelja, 39-letnega Metina Harija , s katerim sta si pred dnevi privoščila poletni oddih na turškem otočku Bozcaada, kjer seveda nista ubežala paparacem. Trenutno eden najbolj slavnih parčkov je sicer upal, da bosta na plaži imela mir pred nadležnimi fotografi, a žal so fotografije hitro pricurljale v javnost in zaokrožile po družbenih omrežjih.

Kot je videti, srce turške igralke, 30-letne Hilal Altinbilek , spet bije v ritmu ljubezni. Igralka uspešnice Vedno tvoja , kjer jo lahko vidimo v glavni vlogi nesrečne Züleyhe, v čevlje katere je prvič stopila že leta 2018, je po koncu snemanja odšla na zaslužen oddih. Poletni meseci so namreč kot nalašč za polnjenje praznih baterij in uživanje v brezskrbnih poletnih večerih. A tokrat se na oddih ni odpravila sama.

30-letna Hilal, ki je okrogli jubilej praznovala januarja letos, je pritegovala pozornost v zapeljivih rdečih dvodelnih kopalkah. Čeprav se je je zaradi polnih ustnic in dolgih rjavih las pred časom prijel vzdevek turška Angelina Jolie, pa je zaradi svojega 'mokrega' videza oboževalce spomnila na brazilsko lepotico Adriano Lima. Na Instagramu so se hitro pojavile fotografije, na katerih 30-letno Hilal primerjajo z 10 let starejšo brazilsko lepotico Adriano Lima, nekdanjo Harajevo izbranko. Tudi vi opazite podobnost med njima?

Spomnimo, da je bil Metin poleti leta 2017 v razmerju z Adriano Lima, fotografi pa so njun skupni oddih takrat zmotili na jahti v Bodrumu. Svojo ljubezensko zvezo sta po letu in pol opustila in se januarja 2019 dokončno razšla. Ali gre med Hilal in Metinom zgolj za poletno romanco ali kaj več, pa bomo videli.