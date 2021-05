Zvezdnik Jutranje ptice in Diletta Leotta na romantičnem oddihu

Can Yaman in Diletta Leotta sta znova pokazala, da ostajata gluha za vse zlobne jezike, ki pravijo, da njuno ljubezensko razmerje škripa. Priljubljeni turški igralec se je zaradi pestrega dogajanja celo za nekaj časa umaknil z Instagrama, nekateri oboževalci pa so bili vmes prepričani, da se je njegova zveza s športno voditeljico že končala. A njune zadnje fotografije govorijo vse prej kot to.

Jasno je, da če si znana osebnost, to terja svoj davek. Can je imel pred dnevi namreč vsega dovolj in si je vzel čas za razmislek in se odločil, da bo pri nekaterih osebnih zadevah nekoliko bolj zadržan. A vendar ne more skriti svoje sreče v objemu 29-letne italijanske novinarke in voditeljice Dilette, s katero sta si v zadnjih dneh privoščila nekaj nepozabnih trenutkov na priljubljenem otoku Capri.