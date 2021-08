Zvezdnik Jutranje ptice v Srbiji: takoj ga je obkolila množica oboževalk

Izjemno priljubljeni turški igralec Can Yaman, ki je pri nas zaslovel z glavno vlogo v serijah Ko zadiši ljubezen in Jutranja ptica, je obiskal Srbijo. Zvezdnik si je med poslovnimi obveznostmi vzel čas tudi za svoje oboževalke, ki so ga pričakale na ulici, slavni igralec pa si je z veseljem vzel čas in se z njimi fotografiral.

Can Yaman (na fotografiji z izbranko Diletto Leotta) je za oboževalke vedno dostopen.

Can Yaman se je minuli vikend mudil v srbski prestolnici Beograd, ki jo je obiskal zaradi poslovnih obveznosti. Turški igralec je v Evropi postal vse bolj prepoznaven zaradi svoje vloge v uspešnici Jutranja ptica – če ste jo na POP TV zamudili, vas vse epizode čakajo na VOYO. Seznam njegovih oboževalk pa se z meseci kar daljša, saj kjer koli se ustavi, ga pričaka ogromna množica. In tudi v Srbiji je bil podoben scenarij. Potem ko je v Italiji in Španiji s svojim obiskom povzročil pravo evforijo, se je ta zdaj prenesla tudi v Srbijo.

31-letni postavni zvezdnik, ki se odlično znajde v vlogi modela, je prestolnico Srbije obiskal na povabilo modne znamke oblačil Tudors , katere je pred časom postal tudi obraz. Na Instagramu je delil nekaj utrinkov z obiska, med drugim tudi video, ki razkriva, kako lepo dobrodošlico so mu pripravile goreče in zveste oboževalke. Med drugim je zapisal, da se v Srbiji odlično počuti, se med drugim zahvalil za gostoljubje in dejal, da je med svojim kratkim obiskom spoznal kar nekaj čudovitih ljudi.

