Zvezdnik serije Ko potrka ljubezen presenetil z novo frizuro

Enomesečnega počitka je konec in ustvarjalci uspešnice Ko potrka ljubezen so že zavihali rokave. Izšel je že prvi krajši napovednik druge sezone, ki razkriva, da bosta glavna junaka Eda in Serkan v nadaljevanju zgodbe imela tudi drugačni pričeski. Največ pozornosti je tako pritegnil glavni igralec Kerem Bürsin (Serkan), saj po novem nosi čop.

icon-expand Hande in Kerem (na fotografiji med snemanjem prve sezone serije Ko potrka ljubezen) bosta v drugi sezoni presenetila z novim videzom. FOTO: POP TV

Kerem Bürsin in Hande Erçel, glavna igralca serije Ko potrka ljubezen, sta po koncu prve sezone, ki so jo snemali skoraj leto dni, dobila en mesec zasluženega počitka. Proste dni sta dodobra izkoristila, saj sta odpotovala na rajske Maldive, od koder sta svoje oboževalce razveseljevala z dopustniškimi utrinki in romantičnimi zapisi. Kmalu se je razvedelo, da celo dopustujeta skupaj in da je njun poslovno-prijateljski odnos prerasel v ljubezen. To je tudi Kerem pred dnevi za turške medije potrdil.

Zaljubljenca sta se pred dnevi že vrnila na snemanje in posnela prve kadre, ki napovedujejo težko pričakovano drugo sezono. Kot lahko vidimo, bo Hande v vlogi Ede v novi sezoni še vedno imela dolge lase, a se je ekipa maskerjev in vizažistov odločila, da bo imela frufru. Mogoče tudi za to, ker se bo zgodba odvijala nekaj let kasneje, nova pričeska pa jo naredi zrelejšo in odločnejšo.

Za še večje presenečenje pa je poskrbel 33-letni Kerem Bürsin, ki v seriji igra Serkana. Ta je v novem napovedniku za prihajajočo sezono oboževalce presenetil z novim videzom, in sicer ima po novem lase polizane nazaj in spete v mini čop. Turški zvezdnik se je že pred meseci v enem izmed javljanj v živo na družbenih omrežjih pošalil, da si pušča dolge lase in kot kaže, je bilo v šali tudi nekaj resnice.

Potem ko je napovednik težko pričakovane druge sezone, ki na turške zaslone prihaja že 9. junija, ugledal luč sveta, je Kerem z oboževalci na Instagramu, kjer ima že 7,8 milijona sledilcev, delil novo dopustniško fotografijo. Na njej ima zvezdnik lase spete v čop in kot kaže, se je že na rajskih Maldivih navajal na novo pričesko. Oboževalcem pa so se medtem že porodila vprašanja, koliko časa bo zdržal z daljšimi lasmi in kako bo njegov novi videz všeč njegovi izbranki Hande.

Serija Ko potrka ljubezen se naslednji mesec namreč že vrača na televizijske zaslone v Turčiji. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

