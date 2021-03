Zvezdnik serije Ko potrka ljubezen utrpel hudo poškodbo hrbtenjače

In kaj je tisto, zaradi česar je serija po njegovem mnenju tako zelo uspešna? "Naj povem, da je čudovito videti, da so naše (turške) TV-serije postale zelo priljubljene tudi v drugih državah po svetu, in to celotno igralsko zasedbo in ekipo zelo osrečuje. Verjamem, da je tisto, kar premika meje govorjenega jezika, univerzalni jezik, ki nam je vsem skupen in je prisoten tudi v seriji: to je ljubezen. Ljubezen nima jezikovnih ali kulturnih ovir. Ko sem prvič prebral scenarij, me je takoj pritegnila ideja, da bi igral lik, kot je Serkan Bolat. Nisem hotel zamuditi te priložnosti. Ta lik se zelo razlikuje od mene. Mislim, da je to za igralca super! Ves pripravljalni proces in oblikovanje lika sta bila zelo zabavna," je Kerem povedal v nedavnem intervjuju za italijanske medije. Med drugim je dejal, da raje igra vloge, ki so njegov popoln kontrast, saj mu te predstavljajo večji izziv.

Zahvaljujoč svojemu talentu, močni karizmi in sposobnosti, da odigra še tako zahtevne prizore, Kerem Bürsin ta hip velja za enega najbolj priljubljenih turških igralcev. A njegova kariera bi se pred dvema letoma lahko nenadoma končala. S prijateljem sta se namreč odpravila na počitnice v Bodrum, kjer je igralec imel hudo nesrečo. Nerodno je padel s čolna in si pri tem hudo poškodoval hrbtenjačo. Zaradi padca bi lahko ostal hrom, a na srečo se je dobro izšlo in je popolnoma okreval. Še dobro, saj je lani v roke dobil scenarij za romantično zgodbo Ko potrka ljubezen in vloga Serkana Bolata mu je prinesla svetovno slavo. Tudi pri nas.

"Raje imam vloge, ki mi karakterno niso niti malo podobne. Bolj me zanima, zakaj je določen lik takšen, kot je, kaj se dogaja v njegovi glavi in zakaj je do tega prišlo. Sicer rad igram tudi akcijske in pretepaške prizore, vendar me bolj kot sam prizor zanima psihologija lika."

33-letnik je med odraščanjem živel v številnih državah, in sicer na Škotskem, v Indoneziji, Združenih arabskih emiratih in Maleziji. Kot 12-letni deček se je z družino preselil v ZDA in pri 13 letih se je prvič srečal z gledališkem v Sugar Landu v Teksasu. "Ko sem stopil na oder, sem spoznal, da želim to početi vse življenje. Da bi nadaljeval svojo igralsko šolo, sem šel potem na Emerson College v Boston in takrat sem se lotil filma. Po koncu univerzitetnega študija sem spoznal, kako rad imam oder in kako rad igram pred kamero, in tako sem se odločil nadaljevati z igranjem. Preselil sem se v Los Angeles, kjer ni bilo lahko. Tam sem imel priložnost sodelovati s slavnim Rogerjem Cormanom. Po nekaj letih sem se za šest mesecev vrnil v Turčijo. Dva tedna pred vrnitvijo v Los Angeles so mi ponudili glavno vlogo v seriji Günesi Beklerken (2013)." In z njo si je začel utirati pot do src gledalcev. Še predobro se zaveda, da je uspeh serije lahko kratkotrajen in da je za priljubljenost treba ves čas garati ter se vedno znova dokazovati.

"Ni enostavno biti igralec: priljubljen si, ko vloga, ki si jo igral v zadnjem filmu ali seriji, ugaja javnosti. Mislim, da moraš biti zvest svojemu delu in vedno dati od sebe 100 odstotkov. Igralci med igranjem določene vloge res nimamo prostora za laganje, kamera zajame vse, občinstvo lahko vse sliši in vidi, zato moramo biti pri igranju neke vloge čim iskrenejši in čim zvestejši. Verjamem, da se to dogaja v vseh poklicih, zato boste, če boste dobro opravljali svoje delo, zaželeni in povpraševanje po vas bo vse večje."