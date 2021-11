Zvezdnik uspešnice Prepovedana ljubezen bo oče

Slavni turški par, ki že nekaj časa živi v turškem mestu Mardin, je bil glede svoje zasebnosti vedno zadržan. 44-letna Başak je v enem od intervjujev v preteklosti dejala: "Bolj ko živite svoj zakon in zasebno življenje na skrivaj, manj vmešavanja prihaja od zunaj, manj se o vas govori. Že po naravi nisem oseba, ki bi rada z javnostjo delila svoje zasebno življenje. Kıvanç je isti. Najpomembnejša gradnika zakonske zveze sta spoštovanje in razumevanje."

38-letni priljubljeni turški igralec, ki je v preteklosti na račun svojega videza prejemal številne komplimente in primerjave z ameriškim igralcem Bradom Pittom, je zaigral v filmih in serijah, kot so Prepovedana ljubezen, Lepi in pogumni, Sever jug in številnih drugih. Kıvança smo pri nas najprej občudovali v naslovni vlogi Behlüla v uspešnici Prepovedana ljubezen (Ask-i Memnu), nazadnje pa na POP TV v seriji Ukradena preteklost, kjer je bila njegova TV-partnerica Tuba Büyüküstün (Suhan), ki velja za izjemno priljubljeno in najbolje plačano igralko v Turčiji.

