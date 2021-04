Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen dopustujeta skupaj na Maldivih

Izjemno priljubljena igralca Hande Erçel in Kerem Bürsin, glavni zvezdi uspešnice Ko potrka ljubezen, sta se še pred dnevi izogibala novinarskim vprašanjem glede njunega razmerja, a zdaj sta s skupnim dopustom znova sprožila govorice. Igralski par so namreč ujeli v objektiv med skupnim oddihom na Maldivih.

icon-expand Kot kaže, je med glavnima igralcem serije Ko potrka ljubezen preskočila iskrica tudi v zasebnem življenju. FOTO: POP TV

Turška lepotica Hande Erçel in nič manj privlačni Kerem Bürsinsvoje oboževalce že mesece držita v negotovosti in kot kaže, pri tem neizmerno uživata. Čeprav so ti že več mesecev prepričani, da je na snemanju serije Ko potrka ljubezen med njima že zdavnaj preskočila iskrica, onadva še vedno to zanikata oziroma se spretno izogibata novinarskim vprašanjem.

Igralca, ki sta prejšnji teden končala s snemanjem prve sezone serije Ko potrka ljubezen, sta se po enem letu neprekinjenega dela in številnih celodnevnih snemanj odpravila na zaslužen oddih ... skupaj. Mnogi so tako prepričani, da je samo še vprašanje časa, kdaj bosta uradno obelodanila svojo zvezo. Golobčka sta se očitno želela umakniti turškim medijem, ki jima ves čas dihajo za vrat, zato sta za romantični pobeg izbrala rajske Maldive.

33-letni turški igralecKerem je bil prvi, ki je v Instagramovi zgodbi delil utrinek s počitnic, ki ga je naredil med vožnjo s čolnom ter zapisal v angleščini, da se izgublja v raju. Ta je hitro našel pot po številnih profilih, ki so jih ustvarili njegovi oboževalci, ki so od navdušenja delili igralčevo objavo.

Kmalu zatem pa je po družbenih omrežjih zaokrožil video posnetek, na katerem sedita v kotu tamkajšnje restavracije. V objektiv ju je verjetno ujel/-a kakšen oboževalec ali oboževalka, ki je seveda bil/-a ponosna, da je bil/-a prva, ki je ovekovečila njuno skrivno razmerje.

Pravijo, da slika pove več kot besede. Nato se je na Instagramu oglasila še 27-letna Hande, ki je v Instagramovi zgodbi objavila svojo fotografijo, na kateri pozira ob čudovitem sončnem zahodu. Dopustniški utrinek je pospremila z besedami v angleščini: "Izgubljam se ... v sanjah." Naj ob tem zgolj omenimo, da Hande ne govori angleško in da je Kerem pravi mojster za angleško slovnico, saj je večino svojega otroštva preživel v tujini, med drugim tudi v Ameriki.

icon-expand Hande Erçel trenutno počitnikuje na Maldivih. FOTO: Instagram

Čeprav sta se Hande in Kerem umaknila, da bi imela malo miru in da bi se lahko posvetila drug drugemu, pa sta, kot kaže, prepoznavna tudi na Maldivih. V javnost je prišla že njuna nova fotografijo, ki je bila posneta ob večernih urah, medtem ko igralca posedata za mizo na terasi. Čeprav so fotografije slabše kakovosti, so številni prepričani, da ni nobenega dvoma, da gre prav za slavni turški par.

POZOR: UspešnicaKo potrka ljubezense je za nekaj časa poslovila z naših TV-zaslonov, saj jo v Turčiji zaradi izjemnega zanimanja in priljubljenosti glavnih igralcev še vedno snemajo oziroma so s snemanjem prve sezone zaključili. S snemanjem druge pa bodo nadaljevali junija, ko se serija vrača na turške zaslone. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

