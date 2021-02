Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen noč preživela skupaj

Sta ali nista par? To vprašanje si gledalci in oboževalci uspešnice Ko potrka ljubezen zastavljajo že več mesecev. Glavna igralca omenjene serije Hande Erçel in Kerem Bürsin sta pred dnevi preživela skupaj noč in turškim medijem s tem dala glodati novo kost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Igralski par serije Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı) je zagotovo eden tistih, ki je zadnje mesece deležen največ pozornosti: tako v turških medijih kot tudi na družbenih omrežjih. O njuni domnevni ljubezni se vedno več govori, tokrat pa so turški mediji govorice podkrepili z dokazi. Po poročanju Magazina D je Kerem Bürsin obiskal Hande Erçel v njenem novem domu v okrožju Beykoz. In tam je tudi ostal vso noč. Fotografi so namreč vso noč čakali pred igralkino hišo in ugotovili, da Kerem ni zapustil njene hiše. Zjutraj pa se je domnevni parček uspešno izognil novinarjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hande je namreč s svojim avtom poslala po voznika, nato pa sta s Keremom skupaj odšla na snemanje. Paparaci so posneli tudi Keremov avto, ki je bil vso noč parkiran pred hišo njegove igralske kolegice. Vse se je zgodilo v noči s petka na soboto. Je mogoče, da je zvezdnik pri njej prespal le kot prijatelj in sodelavec? Nekateri so zdaj še bolj zmedeni, saj ne vedo, kaj je res. Ali je njuna ljubezen, ki jo oba odločno zanikata na vsakem intervjuju, zdaj končno razkrita ali pa gre zgolj še za eno odlično in dodatno promocijo serije Ko potrka ljubezen. Omenjena uspešnica je namreč v Turčiji na sporedu ravno ob sobotah zvečer. Spremljajte Ko potrka ljubezen od ponedeljka do petka ob 17. uri na POP TV in se o kemiji med glavnima igralcema prepričajte sami.

icon-expand Sta glavna igralca uspešnice Ko potrka ljubezen par tudi zasebno? FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen? Eda in Serkan sta zaljubljena, ob vrnitvi pa vseeno še skrivata svojo ljubezen. Eda hoče najprej vse pojasniti Ayfer, vendar to ni lahko. Zlaže se ji, da se je vrnila, ker so začetek študija preložili za dva meseca. Eda Serkana prosi, naj še ne pove Aydan, da sta zares par. Alptekin izve, da sta Eda in Serkan sklenila pogodbo o lažni zaroki, in se jezi na Aydan, ker mu je to zamolčala. Po vsej pisarni se razve, kakšno pogodbo sta sklenila Serkan in Eda.

Eda še vedno vztraja pri tem, da ne sme nihče vedeti za njun odnos s Serkanom. A njena teta potem, ko izve, da še ni v Italiji, postane sumničava. Pod pretvezo običajnega obiska se pojavi v ArtLifu in z Edo ter Serkanom spije kavo. Med zasliševanjem Eda od stresa spet zaspi. V pisarno pride tudi Ceren, ki se hoče pogovoriti s Piril. Aydan je živčna zaradi Serkanovega odnosa s Selin.