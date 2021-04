Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen opazili skupaj: skrivata zvezo?

Izjemno priljubljena igralca Hande Erçel in Kerem Bürsin, glavni zvezdi uspešnice Ko potrka ljubezen, sta dala nov povod za govorice o svoji romanci. Kot kaže, se igralca družita tudi po tem, ko se ugasnejo televizijske kamere, saj so ju turški novinarji in fotografi ujeli, ko sta skupaj zapuščala fitnes.

Redko se zgodi, da imata glavna igralca neke serije ali filma tako izjemno kemijo, da so gledalci stoodstotno prepričani, da sta par tudi zasebno. Govorimo seveda o trenutno najbolj priljubljenem turškem paru, Hande Erçelin Keremu Bürsinu, ki je ta teden znova poskrbel za glavno temo v turških medijih. O tem, da je med njima izjemna kemija, tako pred kamero kot za njo, so se do zdaj lahko prepričali številni oboževalci, ki spremljajo vsak njun korak. Novinarji so par ujeli, ko je zapuščal fitnes Matchbox. Novinar je Kerema vprašal: "Tudi na treninge hodita skupaj. Ali skrivata zvezo?" Kerem mu je vljudno odgovoril: "Ko bova imela kaj za povedati, boste obveščeni."Čez nekaj trenutkov je iz fitnesa prišla Hande in na isto vprašanje odgovorila enako.

Drži, da se bo ta konec tedna v Turčiji predvajala še zadnja epizoda prve sezone uspešnice Ko potrka ljubezen, zato dodatna reklama seriji seveda ne škodi. Ustvarjalci so v zadnjih 14 dneh stežka posneli zadnje prizore, saj je bilo v ekipi in med igralci kar nekaj okuženih z novim koronavirusom, nekaj pa jih je moralo preventivno v samoizolacijo. Snemanje druge sezone bodo nadaljevali junija. Ko bodo posnete nove epizode, pa se serija vrača tudi na naše zaslone, in sicer na POP TV. Ko bodo snemalci serije Ko potrka ljubezen še zadnjič ugasnili kamere (enkrat jeseni), se bomo lahko prepričali, ali je bila kemija med glavnima igralcema le igra za promocijo romantične serije in sta res samo prijatelja ter sodelavca ali pa sta skrivala kaj več.

POZOR: UspešnicaKo potrka ljubezense je za nekaj časa poslovila z naših TV-zaslonov, saj jo v Turčiji zaradi izjemnega zanimanja in priljubljenosti glavnih igralcev še vedno snemajo oziroma so snemanje zaradi okužb prestavili na junij, ko se serija vrača na turške zaslone. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijalo tudi v Sloveniji.

