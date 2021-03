Zvezdnika serije Ko potrka ljubezen z enako 'tetovažo'

Oboževalkini fotografiji, na kateri pozira tako s Hande kot s Keremom, sta hitro našli pot na družbena omrežja. Ta je delila fotografiji s srečanja in ostali oboževalci so hitro opazili, da tako Hande kot Kerem na prstancu nosita enaki 'tetovaži' – simbol za neskončnost. Ali je ta poslikava samo začasna in je nastala zgolj za potrebe snemanja, ni znano. Dejstvo pa je, da je ta 'tetovaža' dala nov povod za govorice o njuni romanci.

Hande Erçel in Kerem Bürsin , glavna igralca serije Ko potrka ljubezen (Sen Çal Kapımı) , si na prizorišču snemanja vzameta čas tudi za svoje zveste oboževalce, ki ju že od samega začetka projekta podpirajo. Nekateri imajo srečo in priljubljeni televizijski par spoznajo tudi v živo. In to se je pred dnevi zgodilo neki gledalki, ki je na srečanje s turškima zvezdnikoma prinesla tudi darilo, vse skupaj pa so ovekovečili tudi s skupno fotografijo.

Kerem je v sobotnem javljanju v živo na Instagramu priznal, da je Hande njegova najljubša soigralka in dodal: "Hande imam zelo rad. Dobro se razumeva in se zelo zabavava."

Oboževalci se tako na družbenih omrežjih znova sprašujejo, ali sta par tudi zasebno. Pred kamerami, tako televizijskimi kot preko telefonov, vedno znova dokazujeta, da je med njima izjemna kemija, kar so se do zdaj lahko prepričali tudi slovenski gledalci, ki omenjeno serijo lahko spremljajo na POP TV.

Oba še vedno vztrajata, da sta samo dobra prijatelja in sodelavca, a ko bodo enkrat dokončno ugasnile kamere serije Ko potrka ljubezen , se bomo lahko prepričali, ali je bila vse to le igra za promocijo romantične serije ali kaj več.

Ko Engin predlaga, kako bi se lahko na poroki pohecali s Serkanom in Edo, se med njim, Feritom, Ceren in Piril vname hud prepir o tem, kako kdo od njih dojema zveze. Serkan in Eda sta drug za drugega prepričana, da sta na koncu z živci zaradi priprav na poroko. Ker fantje načrtujejo še fantovščino in dopust v Evropi, se stvari samo še dodatno zaostrijo.

Fantje se sami odpravijo na Serkanovo fantovščino, a so nesrečni, ker so vsi sprti s svojimi puncami. Dekleta pa sklenejo, da bodo tja odpotovale tudi one. Aydan povabi Ayfer v kozmetični salon, da bi se tako zbližali in se bolje razumeli. Ayfer pa je vsa iz sebe, saj jo Aydan sili v kozmetične popravke in drage obleke, ki si jih Ayfer ne želi. Serkan in Eda razčistita nesporazum o preložitvi poroke in se pobotata.

POZOR: UspešnicaKo potrka ljubezense za nekaj časa poslavlja z naših TV zaslonov, saj jo v Turčiji zaradi izrednega zanimanja in priljubljenosti glavnih igralcev še vedno snemajo oziroma so snemanje celo podaljšali do poletja. Na POP TV se bo zgodba vrnila z napetim dogajanjem, ki se bo odvijal tudi v Sloveniji.

A brez skrbi do takrat boste lahko uživali v novi ljubezenski zgodbi in odličnih spletkah nove turške serije Usodni diamanti, ki na POP TV prihaja ta torek, 30. marca, ob 18. uri. Serija bo z dvojnimi epizodami na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00, zamujene epizode pa vas bodo čakale naVOYO.