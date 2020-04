Zaradi vožnje med policijsko uro srbski policisti pridržali Severino

Priljubljena hrvaška pevka Severinase je v Srbiji znašla v rokah policije. V sredo zvečer okrog 21. ure se je namreč s svojim avtomobilom znamke BMW vozila po Novem Beogradu. V Srbiji so namreč uvedli policijsko uro, ki začne teči ob 20. uri zvečer in velja do 5. ure zjutraj. Informacijo je za Jutarnji.hr potrdil tudi njen tiskovni predstavnik Davor Grgin.

Ker ji je bivši končno dovolil, da vidi sina, je pozabila na stroge ukrepe

"Zvečer je pakirala, saj gre zjutraj v Zagreb. Šla je do svojega avtomobila in z njim z dvorišča, ne da bi pomislila na policijsko uro,"je povedal Grgin, Severinin tiskovni predstavnik in dodal, "priznala bo prekršek in plačala kazen." Dodal je, da po enem mesecu nenačrtovanega bivanja v Beogradu in v pričakovanju ponovnega srečanja s sinom niti ne preseneča, da je pozabila na stroga pravila gibanja v Srbiji, ki na Hrvaškem ne obstajajo, v Srbiji pa se s tem prvič srečujejo. "Namreč, včeraj ji je, po 32 dneh, otrokov oče dovolil, da za 15 minut vidi sina. Ker imata Milan Popović in njen sin srbsko državljanstvo, je tudi ona dlje ostala v Beogradu, saj je bila prepričana, da ji bo Popović sina vrnil v Zagreb. Severina se v Srbijo, kjer je sin, v tem času ne bi mogla vrniti, če bi šla nazaj na Hrvaško. A Milanu ni verjela, zato je na vse načine poskušal preprečiti, da bi videla sina, in otroku preprečeval, da bi se vrnil na Hrvaško skupaj z mamo, ki je ni videl več kot mesec dni, ter da tam z njo preživi obvezno samoizolacijo, ki na Hrvaškem traja 14 dni," je še dodal Grgin.