Slonica Ganga napovedala rezultate tekem, kaj se na Euru 2024 obeta Sloveniji?

V oddaji Vsi za naše!, kjer vsak ponedeljek spoznavamo naše nogometne reprezentante v nekoliko drugačni luči, je naša ekipa danes pod drobnogled vzela živali. A to ne kar vsake, temveč tiste, ki s svojimi jasnovidnimi sposobnostmi vidijo v prihodnost in lahko napovejo zmagovalca nogometne tekme. Obiskali smo ljubljanski živalski vrt in slonico Gango, ki je napovedala, kako se bo čez slab mesec odvijalo tekmovanje v Nemčiji.

Velika športna tekmovanja številni navijači pogosto izkoristijo za to, da napovedujejo rezultate tekem in s prijatelji stavijo na ekipo, za katero stiskajo pesti. Nič drugače ne bo niti na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji, kjer se bodo čez slab mesec dni borili tudi slovenski nogometaši. In ker nas seveda zanima, kaj nam napovedujejo zvezde, se je ekipa naše oddaje Vsi za naše! na čelu z Aleksandrom Pozvekom odločila, da uporabi stare in preizkušene metode – za mnenje so vprašali kar jasnovidne živali.

Ekipa se je odpravila v ljubljanski živalski vrt, kjer so slonico Gango vprašali, kaj si misli o zmagovalcih tekem v naši skupini na Euru 2024, v kateri so poleg Slovenije še Danska, Srbija in Anglija. Pripravili so škatle z zastavami, v katerih je bila enaka hrana, torej korenje in jabolko. Škatla z zastavo, iz katere je slonica vzela hrano, naj bi zmagala v medsebojnem obračunu. Kaj je za tekmo z Dansko napovedala slonica, boste izvedeli v nocojšnji oddaji Vsi za naše!

V preteklosti so se pred veliki tekmovanji obračali na številne živali. Vse se je začelo leta 2010, ko je zmagovalce tekem prvič napovedovala jasnovidna hobotnica z imenom Paul, ki je pravilno napovedala kar osem tekem svetovnega prvenstva v Južni Afriki. Hobotnica iz akvarija Sea Life v Oberhausnu v Nemčiji je pravilno ugotovila tudi razplet finala med Španijo in Nizozemsko, na kateri je slavila država z Iberskega polotoka.

Naslednja je bila hobotnica Rubii, ki je bila v skupinskem delu napovedi stoodstotno uspešna, nato pa so jo žal pojedli. Potem so se odločili, da bodo za mnenje vprašali še druge živali, ki so bile bolj ali manj uspešne do določene stopnje. Vidra Taiyo je napovedovala zmagovalce zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022, pred njo pa so se v napovedih preizkusili tudi prašič Marcus, slonica Nelly, kamela Camilla, papagaj Mani, mačka Ahil, koala Oobi-Ooobi in številne druge.