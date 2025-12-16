Naslovnica
'Slovenec v UFC? V roku leta, dveh ...'

Ljubljana, 16. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
24UR
Jure Cesar in Nejc Hodnik

V novem POPkastu smo gostili trenerja mešanih borilnih veščin Jureta Cesarja in Nejca Hodnika Kureta, ki sta skupaj še z Alenom Štritofom ustanovila klub Triarii MMA. Pod njihovim okriljem so borci letos nanizali številne odmevne zmage, s trdim in sistematičnim delom pa želijo v prihodnosti poseči še višje.

Jure Cesar, Nejc Hodnik in Alen Štritof so s prijateljstvom in medsebojnim sodelovanjem razvili trenutno najuspešnejši klub za mešane borilne veščine pri nas. Potem ko so zaradi različnih lokacij delovali pod različnimi imeni, so se letos združili pod imenom Triarii MMA. Pod njihovim vodstvom se med drugim borijo Jan Berus, Rok Krušič, Alexandr Drabinca in Domen Drnovšek, veliko pa z njimi sodeluje tudi Jakob Nedoh.

"Veliko je trenerjev, ki so trenerji, ampak imajo ob tem še službo. Delajo osem ur, ob tem pa so še hobi trenerji. Mi trije smo trenerji, ki so cel dan v telovadnici. Nejc cel dan uči jiu-jitsu, jaz imam cel dan ure kikboksa, Alen enako. Mislim, da je to največja prednost, da si cel dan vpet v šport in potem lahko tudi cel dan o tem razmišljaš, iščeš neke nove stvari. To je ena stvar, druga stvar pa je organizacija. Imamo nek svoj sistem. Skupen pogovor, skupno mapo za odlaganje, vsak borec ima svojo mapo, v katero se zapisujejo vsi treningi. Dela se načrt borb, načrt analiz in mislim, da je ta pristop tudi ključ do uspeha," je recept pojasnil Cesar, ki je skupaj s Štritofom zadolžen za borbo v stoje.

Ko se borba preseli na tla, vodenje prevzame Hodnik: "Vsi smo profesionalno v tem. Ves čas temu posvečamo. Tudi zaradi tega, ker je to naš poklic, to lažje počnemo. Nedvomno pa je tudi bonus, ker smo se vsi s tem že prej ukvarjali. Vsi smo tekmovali in smo tudi kar nekaj kilometrov izkušenj nabrali na največjih tekmovanjih, tudi na manjših. Tudi to veliko pomaga pri samem občutku. Kar se tiče samega pedagoškega dela, se radi izobražujemo. Eno je tehnika, kako to podaš pa je tudi svojevrstna umetnost."

Potem ko so njihovi varovanci v tem letu zmage nizali eno za drugo, bi številni pričakovali, da bo mlado ekipo to poneslo. A ostajajo z nogami trdo na tleh. "Na Balkanu se je precej ustvarila neka 'fama' o tem, da so vsi borci, ki nanizajo nekaj zmag, borci, ki se lahko borijo v UFC ali pa se lahko borijo za pas. Mi se temu čim bolj poskušamo izogniti. Svoje borce poskušamo čim bolj držati na realnih tleh. Ne želimo borce siliti v dodatne borbe, ampak ostajamo na realnih tleh. Tudi v primeru zmag je potrebno veliko stvari popraviti, nadgraditi in potem gremo počasi korak za korakom," umirja Cesar.

Preberi še Borba večera Kiti, Krušič se je z brutalnim nokavtom oddolžil Đurđevu

Seveda je vprašanje, ki si ga ljubitelji MMA pri nas najpogosteje zastavljajo, kdaj bo prvi Slovenec nastopil v elitni organizaciji UFC? "To je odvisno tudi od tega, koliko dogodkov bi imel UFC v regiji. Prihodnje leto nameravajo organizirati dogodek v Srbiji, kar je majhna priložnost, da nekdo iz regije tam nastopi. Realno se lahko zgodi, da bo potem ta borec nastopil zgolj na enem dogodku, kot recimo pred leti (Filip) Pejić. Ta šport je lahko nepredvidljiv. Lahko je tudi dogodek v Londonu, iščejo borca težke kategorije in pokličejo Miho Frlica. Realno pa mislim, da bi v letu ali dveh lahko imeli Slovenca v UFC," je optimističen Cesar.

Rok Krušič je v Varaždinu navdušil z nokavtom Nikole Đurđeva.
Rok Krušič je v Varaždinu navdušil z nokavtom Nikole Đurđeva.
FOTO: FNC

Hodnik ob tem dodaja: "Na koncu koncev ni cilj samo priti v UFC, cilj je, da ko pride borec v UFC, da tam nekaj naredi. Če gre borec s šestimi zmagami in kakšnim porazom v UFC, še nima toliko izkušenj, kot bi jih imel v primeru, da ima deset zmag ali več. Načrt je, da se borce čim bolj pripravi, da ko se bo ponudila priložnost, da bodo tudi borci sami vedeli, da so pripravljeni. Ne samo, da pridejo v UFC."

V POPkastu je govor sicer tekel tudi o njunih začetkih, željah za prihodnje leto in kaj prinaša zadnji regijski dogodek iztekajočega se leta 2025 FNC 26 v Podgorici. Vabljeni k ogledu.

