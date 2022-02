Slovenska predstava bo začela festival gledališč iz šestih mest po Balkanu

Beograd, Zagreb, Skopje, Sarajevo, Podgorica in seveda Ljubljana. Gledališča iz teh šestih mest, ki so nekdaj pripadala skupni državi, so združila moči in naslednji teden se v Mestnem gledališču ljubljanskem začne festival Ruta. Odprla ga bo slovenska predstava Usedline, v kateri med drugim nastopajo Mojca Funkl, Lotos Vincenc Šparovec in Matej Puc, gostovale pa bodo med drugim tudi Somrak bogov, Se spomniš Dolly Bell in Don Kihot.