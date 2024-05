Slovenski nogometaš, ki s svetom rad deli družinske trenutke

Novo oddajo Vsi za naše! si lahko ogledate v ponedeljek po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Slab mesec dni nas loči do najbolj pričakovanega športnega dogodka tega poletja, evropskega prvenstva v nogometu. Po dolgem času se je na Euro 2024 uvrstila tudi slovenska izbrana vrsta. Ekipa oddaje Vsi za naše!, s katero vsak ponedeljek spoznavamo slovenske reprezentante v povsem drugačni luči, je odkrila že kar nekaj skrivnosti iz zasebnega življenja športnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V naslednji oddaji smo pod drobnogled vzeli Timija Maxa Elšnika . 26-letnik je sicer eden tistih nogometašev, ki svojega zasebnega življenja niso nikoli pretirano skrivali pred javnostjo. Zelo ponosen je namreč na svojo družino, partnerico Zaro Seničer in hčerko Remmie .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Svoji dekleti ponosni nogometaš zelo rad deli na družbenih omrežjih, kjer redno objavlja njihove družinske fotografije in utrinke iz vsakdana. Ko je leta 2022 postal oče, je veselo novico obelodanil kar s fotografijo iz porodnišnice, na kateri se z Zaro poljubljata, deklica pa počiva v maminem naročju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Deklica je 24. marca letos dopolnila dve leti, ponosni očka pa je takrat delil fotografijo prikupne malčice in razkril, kakšno zabavo sta ji pripravila starša. Ljubljenec navijačev Olimpije pogosto deli tudi fotografije z zelenice in svoje dosežke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še več o nogometašu in njegovi družini boste izvedeli v ponedeljkovi oddaji Vsi za naše!, ki si jo lahko ogledate po oddaji MasterChef Slovenija na POP TV.

Nogometne heroje bomo na Euro pospremili tako, kot se spodobi – in kot jih še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.