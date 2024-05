Slovenski nogometaši z avtogrami razveselili najmlajše navijače

Ste si tudi sami kdaj želeli dobiti avtogram enega od svojih idolov? Vam je kdaj uspelo zbrati podpise svojih najljubših športnikov? Slovenska nogometna reprezentanca je s svojimi podpisi razveselila najmlajše navijače, ki so jih v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju z navdušenjem pozdravili ob prihodu na zelenico. Šeško, Bijol, Verbič, Elšnik in ostali so z veseljem podpisovali plakate, drese, žoge in se fotografirali z navijači.

OGLAS

Novo oddajo Vsi za naše! si lahko ogledate danes po šovu MasterChef Slovenija na POP TV ali VOYO.

Zagotovo ste si kot otrok želeli dobiti avtogram svojega idola ali najljubšega športnika. Vam je kdaj uspelo? Veste, kako veliko to pomeni našim najmlajšim? Slovenski nogometaši so zato v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju z veseljem izpolnjevali želje otrok, pa tudi tistih nekoliko starejših.

Slovenski nogometaši so s podpisi razveselili najmlajše navijače. FOTO: POP TV icon-expand

Tja se je odpravil tudi Aleksander Pozvek in naša ekipa oddaje Vsi za naše!, s katero skupaj odštevamo do težko pričakovanega prvenstva v nogometu, ki bo od junija do julija potekalo v Nemčiji. Člane slovenske izbrane vrste v oddajah spoznavamo na nekoliko drugačen način, popeljali so nas tudi skozi svoje družinsko življenje.

Ob obisku centra, ko so s svojimi podpisi razveselili naše najmlajše, nam je Benjamin Šeško zaupal, čigav avtogram si je želel sam. "Se mi zdi, da navijačem naši podpisi veliko pomenijo. Tudi meni je veliko pomenilo, ko sem bil mlajši," je priznal in dodal, da sam sicer ne zbira toliko avtogramov, temveč raje drese. "Manjka mi še dres od Ibrahimoviča in upam, da bo čim prej prišlo do situacije, ko ga bom lahko dobil," je zaupal med podpisovanjem žog, dresov in plakatov.

Nogometne heroje bomo na Euro pospremili tako, kot se spodobi in kot jih še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.