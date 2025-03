Špela Jereb bo postala mamica!

Ja, res je. Skupaj sva že tri leta in pol in mislim, da sva oba kar kmalu začutila, da želiva postati starša. Sedaj se nama je ta želja izpolnila in oba že komaj čakava novo dogodivščino.

V tem trenutku sem zelo lačna in nestrpno pričakujem skuhan mlečen riž. Ja, nosečniška lakota dela svoje. Drugače pa sem zelo zadovoljna, srečna, pravzaprav bi lahko rekla, da sem malo zadeta od vseh hormonov sreče, ki pridejo z nosečnostjo. Do sedaj sem imela zelo lepo izkušnjo, brez slabosti in ostalih nosečniških nevšečnosti, zato lahko rečem, da preživljam res lepo obdobje.

Kdaj in kako si izvedela, da si noseča?

Izvedela sem dan pred božičem in s to novico prejela najlepše božično darilo. Test nosečnosti je pokazal +, a sem informacijo še malo zadržala zase. Za Klemna sem izdelala personalizirano knjigico z razlogi, zakaj ga ljubim in med njimi se je na koncu skrivala tudi ta lepa novička.

Kako sta novico delila s starši in prijatelji?

Odločila sva se, da jih malo pohecava. Kot novoletno darilo sva družini podarila majice, ki sva jih dala izdelati z napisi babi, dedi, stric, tetka, le da sva črke premetala po celotni majici. Najprej je bilo malo zmede, razmišljanja, gledanja v majice, nato pa so hitro sledile solze sreče in objemi. Prvi je uganko razvozljal moj brat Miha, ki se je že odločil, da bo dobil naziv najboljšega strica na svetu.

Kako daleč je nosečnost? Kako si se odločila, da deliš novico z nami sedaj?

Mislim, da sem prav danes vstopila v peti mesec nosečnosti, tako da sem skoraj že na polovici. Kar dolgo sem morala skrivati nosečniški trebušček, saj sem zelo dolgo čakala na rezultate genskih testov. Nekaj je šlo narobe z mojim vzorcem in tako se je to mučno čakanje na rezultate podaljšalo. Sedaj sem končno izvedela lepo novico in se razveselila pozitivnih rezultatov. Ves ta čas pa je moj trebušček rastel in s stilistkami na POP TV smo že komaj skrivale to mojo skrivnost. Lahko rečem, da sta svoje delo odlično opravili in res poskrbeli, da sem se v oblačilih počutila dobro in udobno. Verjetno pa so najbolj pozorni gledalci vseeno opazili, da sem malo zamenjala slog oblačenja.

So sodelavci že ugotovili, da si noseča ali bodo izvedeli iz te novičke?

Nekateri so že ugotovili, nekateri pa bodo izvedeli danes. Prva je ugotovila Petra Krčmar in to že zelo zgodaj, tako da sem ostala kar brez besed. Očitno se ženske nekako čutimo med sabo. Na zadnji vremenski napovedi me je objel tudi Jani, mi čestital in rekel: "Sedaj pa ne moreš več skrivati. Nimaš več šans. Ne moreš reči niti, da si se zredila, ker imaš pri suhih rokah in nogah le trebušček." Lahko si predstavljate koliko smeha je bilo, tisti dan pa sem vremensko napoved odvodila obrnjena zelo frontalno, da se le ne bi videlo trebuščka. Najbližji, ki so vedeli, so se doma, pred televizijskimi zasloni zelo zabavali na ta račun. Seveda pa sem novičko zaupala tudi vsem mojim vremenkotom. Vsi so bili zelo veseli in mislim da Katja že nabira svoje otroške oblekice, ki jih bo podarila naprej.

S Klemnom sta do sedaj veliko potovala in velikokrat si utrinke s potovanj delila s sledilci na Instagramu. Večinoma sta si izbirala tropske kraje. Kam bi se še vrnila?

Ja, res je. S Klemnom rada raziskujeva svet, še posebej naju vleče v tople kraje, kjer uživava v dobri hrani, druženju s prijaznimi domačini in v raziskovanju čudovitega morskega podvodnega sveta. Oba navdušeno snorkljava in če je le možnost, se tudi potapljava. V mislih imava še veliko neodkritih destinacij, mislim pa, da bi se oba z veseljem spet vrnila na potovanje po Šrilanki in Maldivih, ki sta v naju pustila poseben spomin. Verjamem, da se tja še vrnemo v troje.

Verjameta torej, da bosta tudi z otročkom nadaljevala raziskovanje sveta?

Seveda, če se bo le dalo. Potovanja te sprostijo, napolnijo z dobro energijo, predvsem pa ti dajo pravo bogastvo novega znanja, sreče in nepozabnih spominov. To bi želela, da doživi tudi najin otrok in postane ljubitelj novih dogodivščin in raziskovanja sveta.