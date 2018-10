Bo nasledila serijo Moja boš?

Da so Turki izjemni ustvarjalci napetih romantičnih zgodb, ni nobenega dvoma. In zdaj to potrjuje še en dosežek v svetovnem merilu. Turška serija Ukradena preteklost, ki jo lahko spremljate na POP TV, je prejela nominacijo za prestižni kipec emmy.

Turška serija Ukradena preteklost je prejela nominacijo za emmyja. FOTO: POP TV Znani so nominiranci nagrad emmy v kategoriji najbolj kakovostnih telenovel v mednarodnem merilu. Nagrade bodo podelili 19. novembra v New Yorku. Lansko leto je šla nagrada v roke ustvarjalcem turške uspešnice Moja boš (Kara Sevda), letos pa je v tej kategoriji nominirana serija Ukradena preteklost (Cesur ve Güzel), ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17.55 na POP TV. Turški zvezdnik Kivanç Tatlitugje stopil v čevlje glavnega junaka zgodbe Cesurja, čigar srce bije za lepo kratkolaso Sühan, ki jo igra seksi Tuba Büyüküstün. Ljubezen med njima je eno, ampak zelo pomembno vlogo ima preteklost. Se bosta lahko soočila z vsemi skrivnostmi in preprekami, ki ju ločujejo? Zadnji del turške serije Ukradena preteklost Kaj nas čaka v zadnjem delu? Po štirih mesecih je Suhan še vedno v komi. Tahsin prizna Mihriban, zakaj jo je zapustil pred oltarjem. Riza pristane v psihiatrični bolnišnici, toda njegovemu maščevanju še ni videti konca. Ko uspe pobegniti, se znajde na čolnu skupaj s Cesurjem in Tahsinom, ki se mu nameravata maščevati za vse, kar jima je storil. Toda Tahsin ima drugačne načrte, ki jih je Cesurju zamolčal. Ko se Cesur odpravi v bolnišnico k Suhan, ga pričaka prijetno presenečenje. Dramatični zapleti vas bodo do zadnjih minut pustili na trnih, zato si rezervirajte daljinca ob 17. 50, ko bo na sporedu še zadnja epizoda turške uspešnice Ukradene preteklosti. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO. In ne pozabite, da bo že v torek, 2. oktobra, ob 17.55, na POP TV na sporedu prvi del nove turške poslastice Pohlepna gospa Fazilet. Na POP TV prihaja nova turška poslastica Pohlepna gospa Fazilet. FOTO: POP TV