Kaj se dogaja z zvezdnico uspešnice Kassandra?

Danes 45-letna venezuelska igralka Coraima Torresse je po dveh letih premora nedavno vrnila na TV zaslone v Telemundovi telenoveli Mi perfecta familia (Moja popolna družina).

Zvezdnica je dejavna tudi na Instagramu, kjer z oboževalci deli utrinke iz zasebnega življenja, prijetne in tudi tiste malo manj. Med drugim je pred kratkim spregovorila, da so ji našli tri tumorje, a na srečo so bili benigni. Zaradi te izkušnje zdaj poziva svoje sledilce na Instagram, da se redno pregledujejo in naj v primeru kakršnih koli telesnih sprememb gredo takoj k zdravniku.