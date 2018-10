Kdo je 26-letni Turek, ob katerem boste pozabile na Buraka?

Tako kot mnogo turških igralcev – med njimi je tudi slavni Burak Özçivit – je tudi Alp kariero začel v manekenstvu, kasneje pa je odkril strast do igre. Ker se je že pri poziranju spoprijateljil s fotografskim objektivom, ni bil sramežljiv in se je hitro navadil tudi na TV kamere.

V seriji ga lahko vidimo v vlogi Sinana, ki se lahko pohvali z lepim videzom. V prvih dveh epizodah smo že lahko videli, da skrbi za svoje telo in je tudi reden obiskovalec fitnesa ter pravi magnet za dekleta, ki pa ima slabo lastnost. Rad leta s cveta na cvet in življenje zajema z zlato žlico.

Kaj nas čaka v novi epizodi serije Pohlepna gospa Fazilet?

Fazilet in Ece na poti na avdicijo doživita manjšo nesrečo z avtobusom, zaradi česar zamudita na sestanek s Sinanom. Toda Fazilet ne misli odnehati tako zlahka, zato vdre v dvorano in Sinana prosi za novo priložnost. Sinan želi, da ga Ece zvečer obišče v hotelski sobi. Le kaj ima za bregom? Selin in Yasemin se spreta zaradi organizacije zabave za Hazima in Sevinc. Yasin izgubi živce, ko izve za Ecejin sestanek s Sinanom.

Ne zamudite napete zgodbe turške serije Pohlepna gospa Fazilet, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.55 na POP TV. Zamujeni deli vas bodo čakajo na VOYO.