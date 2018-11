Nepozabna dekliščina s slačifantom v Las Vegasu

42-letnica je tako v druž bi svojih prijateljic nekaj dni uživala v mestu greha. Dekleta so si privoščila razvajanje v enem od razkošnih hotelov SLS Las Vegas, ki ponuja več velikih sezonskih zunanjih bazenov, vrhunske restavracije, spa in wellness.

Mehiška igra lka Grettell Valdez in njen srčni izbranec, 37-letni Švicar Leo Clerc , ki se je nekoč ukvarjal z manekenstvom, se bosta do oltarja sprehodila decembra. Zlobnici mehiških telenovel pa so prijateljice te dni pripravile dekliščino v Las Vegasu.

''Hvala, Claudia za to spektakularno dekliščino. Rada te imam,'' se ji je kasneje na Instagramu zahvalila Grettell in objavila še njuno skupno fotografijo.

Bodočo nevesto je bila obdana s svojimi prijateljicami, med katerimi so bile Ana Laura, Heydee Hofmann ter njena igra lska kolegica in najbo ljša prijateljica Clauida Alvarez , ki je bila zadolžena za organizacijo dekliščine.

Dekliščina je bila sodeč po objavah, ki so se znašle na družbenih omrežjih, uspešna, zabavna in tudi malo nagajiva. Dekleta so nevesti pripravile tudi presenečenja, slačifanta. ''Slačifant, ki so mi ga najele moje prijateljice (smeh),'' je zvezdnica zapisala ob objavi fotografije v Instagram zgodbi.