Po dveh letih odsotnosti presenetil z novim videzom

Mehiški igralec in ljubljenec občinstva Fernando Colungase je po dobrih dveh letih končno pojavil v javnosti. Zvezdnik se je namreč aprila 2016 poslovil z mehiških TV zaslonov, saj je bila takrat na sporedu zadnja epizoda telenoveleMoč in strast (Pasión y Poder), ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 17.55 spremljate na POP TV. Zamujeni deli vas čakajo na VOYO.

Na Televisin dogodek, ki je letos potekal ob jezerskem kraju Valle de Bravo, je bila povabljena le peščica najpomembnejših obrazov, ki dnevno soustvarjajo TV program Estrellas: od glavnih igralcev in igralk telenovel do novinarjev in voditeljev različnih programov. Med njimi je bil tudi 52-letni igralec Fernando, ki je s svojo prisotnostjo presenetil marsikoga, saj trenutno nima nobenega novega projekta.