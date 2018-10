Pokazala nosečniški trebušček in razkrila imeni dvojčic

Mehiška igralka in televizijska voditeljicaJacqueline Bracamontes ter njen mož Martin Fuentessta 1. oktobra praznovala 7. obletnico poroke. Slavna mamica pa je oboževalce na družbenih omrežjih zdaj razveselila z novo nosečniško fotografijo.

''Za vse, ki me sprašujete, kako rasteta moji dojenčici ... '' je zapisala pod fotografijo, na kateri pozira ob bazenu, na sebi pa ima dvodelne bele kopalke, poletno haljo in klobuk. Med drugim je še razkrila imeni svojih dvojčic. Z možem sta namreč že izbrala imeni, in sicer sta ju poimenovala Emilia in Paula.