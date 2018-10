Pravljičnih sedem let ljubezni

Oglasil se je tudi njen mož, ki je objavil posnetke njunega poročnega dne, in ob tem zapisal: ''Pred 7 leti se je s tabo začelo najboljše obdobje mojega življenja, moja ljubezen Jacqueline. Hvala ti za to energijo, ljubezen, predanost, ki jo prenašaš name in najino družino. Ljubim te, ne samo zaradi tega, kar si, ampak tudi za to, kar sem, ko sem s teboj. Ljubim te, ker iz mene privabiš le najbolje,'' in še dodal: ''Ni besed, s katerimi bi lahko opisal najboljši dan v mojem življenju. Sedem let, tri hčerke in dve sta na poti, veliko izkušenj. Ljubim te za vedno.''