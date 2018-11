Slavna zaljubljenca, ki neuspešno prikrivata zvezo

43-letni Gabriel Soto in 26-letna Irina Baeva, ki sta pred dvema letoma igrala zaljubljen par v telenoveli Vino El Amor, uživata v New Yorku. Čeprav o njunem razmerju čivkajo že vrabci na veji, pa se zaljubljenca še nista opogumila, da bi govorila o njuni ljubezni.

Irina Baeva, včasih je bila temnolasa, in Gabriel Soto sta leta 2016 zaigrala v glavnih vlogah v telenoveli Vino El Amor. FOTO: Televisa Internacional

Gabriel Soto in njegova srčna izbranka 17 let mlajša Irina Baevase potepata po ulicah New Yorka. 26-letna igralka z ruskimi koreninami s svojimi oboževalci na Instagramu deli utrinke z jesenskega oddiha. V tem času je namreč New York še posebej lep, predvsem parki, ki so obarvani v čudovite rumeno-zlate barve.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med drugim je objavila fotografijo iz Centralnega Parka in Brooklynskega mosta.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za razliko od Irine pa Gabriel ni objavil še nobene fotografije s skupnega potovanje. Zaljubljenca se namreč trudita, da bi prikrila, da sta se na potovanje odpravila skupaj, ampak pri tem nista najbolj uspešna.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

43-letni mehiški igralec je med obiskom New Yorka obiskal lepotni center Gloria Hincapie, kjer s posebno ročno tehniko odpravljajo maščobo, ki se nalaga na določenih področjih telesa, kjer je ne more odpraviti niti vadba, prehrana ali strojni pripomočki. Z zvezdniškim obiskom so se seveda pohvalili na njihovem uradnem Instagram profilu, kamor so objavili njegovo fotografijo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, da se je Gabriel Soto pred enim letom razšel z igralko Geraldine Bazán, s katero ima dve hčerkici Elisso Marie in Alexo Mirando. Par je bil skupaj deset let, februarja 2016 pa sta se igralca sprehodila do oltarja. Ob njunem razhodu so se pojavljala tudi namigovanja, da je za propadlo zakonsko zvezo kriva tretja oseba, a oba sta govorice takrat zanikala.

Po ločitvi od mame svojih hčera se Gabriel v javnosti nikoli ni pojavil s kakšno novo izbranko. Leta 2016 mu je pot prekrižala Irina, s katero sta več mesecev snemala mehiško telenovelo Vino El Amor. Ali je že takrat preskočila med njima iskrica ljubezni, vesta samo onadva, a dejstvo je, da o razmerju še nista pripravljena oziroma ne želita govoriti. Vemo pa, da je zaljubljenost, še posebej, če si slavna oseba, težko skriti.