Turški zvezdnik iskreno o ceni slave

Simpatični in postavni turški igralec Alp Navruz, ki smo ga spoznali v seriji Pohlepna gospa Fazilet, je v resničnem življenju popolnoma drugačen kot njegov lik Sinana. Mladi zvezdnik je priznal, da mu je vloga prinesla ogromno prepoznavnosti.

Alp Navruz v turški seriji Pohlepna gospa Fazilet igra vlogo Sinana. 26-letni zvezdnik je v enem od intervjujev priznal, da je precej drugačen od svojega lika 'turškega Casanove', ki ne sprejema nobenih odgovornosti.

''Življenje mojega lika se precej razlikuje od mojega. Sinan je kar precej nagajiv, rad hodi po zabavah ... Samoumevna zabava ni ravno v mojem stilu. Raje ostanem doma in preberem kakšno knjigo, kot da bi šel v klub. Zabavam se lahko tudi na takšen način. Sinan je v svojih dejanjih ekstremen in pripravljen tvegati vse za nekaj, kar si želi. Jaz imam vedno vnaprej izdelan načrt.'' 26-letni turški zvezdnik pa je z likom Sinana tudi dodobra okusil ceno slave. Po turških ulicah se ne more nič več sprehajati povsem mirno, saj ga takoj prepoznajo.

''Potem ko dosežeš neko stopnjo priljubljenosti, gibanje v javnosti postanemalce težje. Ljudje me vse bolj prepoznajo, in to me niti ne moti. Ravno nasprotno, všeč mi je. To je neke vrste potrditev, da si uspešno ustvaril nekaj dobrega, da je bil projekt dober. Delam nekaj, v čemer uživam. Dejstvo, da lahko upodabljam različne like, je super. Spoznavanje novih ljudi pa je druga stvar, ki mi je pri tem poklicu všeč. V igri resnično uživam,'' je dejal o prepoznavnosti, ki je prišla s serijo Pohlepna gospa Fazilet, na katero so se gledalci odlično odzvali.

Alp v seriji Pohlepna gospa Fazilet igra Sinana, ki je zaljubljen v Hazan, ki jo igra Deniz Baysal. FOTO: POP TV

''Serijo so predvajali v številnih državah po svetu, tudi na Balkanu in v Latinski Ameriki. Tako v Turčiji kot drugod po svetu je dosegla odlične odzive. Veseli nas, da je serija priljubljena med gledalkami in gledalci, saj ne nazadnje obstajamo in ustvarjamo predvsem za to, da nas spremljajo.'' Vsebina nove 34. epizode turške serije Pohlepna gospa Fazilet Hazim je presenečen, ko izve, da je Yagiz najel odvetnika za Hazan. Sinan obžaluje svoja dejanja in se odloči, da bo pomagal Hazan. Fazilet je prepričana, da se med Ece in Yagizom nekaj plete, medtem ko njena hčerka skuša pomiriti ljubosumnega Yasina. Potem ko je Ece sestri priznala, da se je sešlaa z Yagizom, se Hazan sooči z njim in mu zabiča, naj jo pusti pri miru. Tako kot vsaka dobra zgodba ima tudi ta številne zaplete. Ne zamudite napete zgodbe turške serije Pohlepna gospa Fazilet, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 18.00 na POP TV. Zamujene epizode si lahko ogledate na VOYO.