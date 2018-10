Za to upornico se skriva prava lepotica

In ko bodo gledalci najmanj pričakovali, se bodo stvari obrnile in bo Hazan poskrbela za prijetno in veliko presenečenje.

V novi turški seriji Pohlepna gospa Fazilet bomo spremljali zgodbo mame samohranilke Fazilet ter njunih dveh hčera Hazan in mlajše Ece, ki živijo v revnem predelu Istanbula. Vlogo Fazilet je upodobila Nazan Kesal , v čevlje lepe Ece je stopila Afra Saraçoglu , njeno starejšo sestro Hazan, ki ima moški značaj in je navzven zelo hladna in zadržana, pa je odigrala Deniz Baysal .

Vsebina nove turške poslastice

Fazilet skupaj s svojima hčerkama Ece in Hazan živi skromno življenje. Po moževi smrti je Fazilet postala jezna in zagrenjena, toda še vedno sanja o slavi in denarju na drugem bregu Bosporja. Prepričana je, da se bodo njene sanje uresničile s pomočjo mlajše Ece, v kateri Fazilet vidi sebe. Ece si želi uspeti v manekenskih vodah, zato jo Fazilet spremlja na vsako avdicijo. Starejša Hazan medtem še vedno krivi mamo za očetovo smrt ter prezira njeno obsedenost z lepoto, zato se skriva za moškimi oblačili. Ko Fazilet in njenima hčerkama pot prekriža bogata družina Egemen, niti ne slutijo, da se bodo njihova življenja za vedno spremenila. Vendar denar ni garancija za srečno, uspešno in zdravo življenje. In gospa Fazilet bo morala to okusiti na lastni koži.

Ne zamudite prve epizode nove turške serije Pohlepna gospa Fazilet,ki bo na sporedu jutri, 2. oktobra, ob 17.55 na POP TV. Napeto zgodbo boste lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 17.55 na POP TV, zamujeni deli pa vas čakajo na VOYO.