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Tekaška evforija v prestolnici: na maratonu tudi znani obrazi

Ljubljana, 18. 10. 2026 20.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek Simon Vadnjal
Ian Rožac

Ta konec tedna je prestolnico znova preplavila tekaška evforija. Najbolj družabni dogodek je bil Ljubljanski maraton, ki je na ulice privabil množico tekačev, med katerimi ni manjkalo niti znanih obrazov. V tekaških copatih smo lahko opazili smučarskega skakalca Domna Prevca, tekmovalca šova MasterChef Iana Rožaca, pa tudi naša sodelavca Marka Gregorca in Evo Koderman Pavec.

Eden prvih, s katerimi smo se pogovarjali, je bil Ian Rožac, tekmovalec šova MasterChef. "Današnji ljubljanski maraton je res nor, vse je zaprto, povsod so ljudje, tekači so skoraj na vsakem koraku. Kar je pa najbolj pomembno, so tudi navijači, ker vzdušje je neverjetno," je opisal.

Sam danes ni tekel, ampak kot pravi: "Mislim, da maraton ni samo tek, ampak je vzdušje, je dogodek. Spoznaš ljudi, prijatelje."

Ustavili smo tudi novinarko Evo Koderman Pavec, ki je na ljubljanskem maratonu tekla že šestič. "Mislim, da sem že šestič na ljubljanskem, ampak zdaj prvič po dvanajstih letih na 21 km. Ful je bilo dobro, res vzdušje, hvala vsem, ki spodbujajo ob progi, res ti dajejo to moč, ko je težko, ko noge bolijo, nekako gre in potem kar tečeš," je povedala.

Z rezultatom je, kot pravi, zadovoljna. "Sem za ene 15 minut popravila tistega izpred dvanajstih let, nisem pa hotela pretiravati, ker vem, da jutri delam, pa da imam drugo leto motivacijo, da izboljšam tega," je še dodala.

Lani je maraton pretekel s harmoniko, letos pomagal ustvariti tekaško himno

Današnji maraton pa je ponovno odtekel tudi gost oddaje 24UR Anže Zavrl iz skupine Gadi. Lani je prav na ljubljanskem maratonu postavil rekord, saj je 42 kilometrov brez večjih premorov pretekel med igranjem harmonike.

Letos je s skupino Gadi prispeval tudi k oblikovanju tekaške himne. "Torej z organizatorji ljubljanskega maratona smo po lanskoletnem podvigu prišli do ideje, da bi nova navijaška himna, prva tekaška navijaška himna, bila s harmoniko. In ta, bomo rekli, ima malo rokerskega pridiha, ki naredi še pravi tempo, in smo k sodelovanju povabili še Rock partizane, torej Gadi, Rock partizani, in smo naredili prvo navijaško tekaško himno," je povedal o procesu.

O tem, kaj je zanj čar teka, pa je dejal: "Mislim, da je kar to bistvo in se bo tudi večina tekačev z mano strinjala, dajva reči vse tiste tegobe, pritiske, ki jih človek doživi; s tekom pride do enega takega pravega filtra, kot da vse ven spraviš." "Jaz mislim, da je to kar ena taka samoterapija sebe, ne rabiš plačati," je zaključil.

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