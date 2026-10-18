Tekaška evforija v prestolnici: na maratonu tudi znani obrazi

Eden prvih, s katerimi smo se pogovarjali, je bil Ian Rožac, tekmovalec šova MasterChef. "Današnji ljubljanski maraton je res nor, vse je zaprto, povsod so ljudje, tekači so skoraj na vsakem koraku. Kar je pa najbolj pomembno, so tudi navijači, ker vzdušje je neverjetno," je opisal.

Sam danes ni tekel, ampak kot pravi: "Mislim, da maraton ni samo tek, ampak je vzdušje, je dogodek. Spoznaš ljudi, prijatelje."

Ustavili smo tudi novinarko Evo Koderman Pavec, ki je na ljubljanskem maratonu tekla že šestič. "Mislim, da sem že šestič na ljubljanskem, ampak zdaj prvič po dvanajstih letih na 21 km. Ful je bilo dobro, res vzdušje, hvala vsem, ki spodbujajo ob progi, res ti dajejo to moč, ko je težko, ko noge bolijo, nekako gre in potem kar tečeš," je povedala.

Z rezultatom je, kot pravi, zadovoljna. "Sem za ene 15 minut popravila tistega izpred dvanajstih let, nisem pa hotela pretiravati, ker vem, da jutri delam, pa da imam drugo leto motivacijo, da izboljšam tega," je še dodala.