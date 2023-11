Tita Lau: Ljudje ne verjamejo, da zares vrtim v živo

Tita Lau, britanska DJ-ka in zaročenka Jamesa Hypa, enega največjih DJ-ev na svetu, je s svojo energijo in edinstveno mešanico energičnih in tehničnih prijemov navdušila slovensko občinstvo. Nasmejana glasbenica pravi, da je ponosna na svoj prvi nastop v Sloveniji, ekipa jo je naučila tudi nekaj slovenskih besed: "Zdravo! Je bilo to v redu? Zdravoooo," je navdušeno zavpila v zaodrju.