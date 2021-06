POP IN

Sezona piknikov se je začela in s tem tudi tradicionalni piknik pod klobuki, na katerem znani Slovenci vsako leto navdušujejo z izvirnimi pokrivali. Letos so obiskovalci zavzeli Zajčjo dobravo, družit pa so se prišla tudi dekleta iz šova Sanjski moški. Bo tudi na pikniku kaj vroče krvi?