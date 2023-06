Trajnost je novi modni trend

"Trajnost bi morala postati nov modni trend," je povedala v našem novem popkastu mlada oblikovalka upcyclinga Petra Frank ob vstopu naše medijske hiše v zeleni teden. Kako smo lahko prijazni do narave, kar zadeva modo? Kako smo Slovenci z vintage modo, predelavo oblačil in oblačili iz druge roke? In kje ta oblačila sploh lahko kupimo in kakšne so cene?

V naši medijski hiši poteka zeleni teden, kar pomeni, da imamo vsak dan v tednu trajnostno obarvan; od brezmesnih menijev, izmenjave oblačil med sodelavci do aktivnega prevoza na delo in dneva za pospravljanje stare šare po naših pisarnah. "Če bi Slovenci trajnostno ozaveščenost glede prehrane prenesli še na področje mode, bi bilo super," pravi stilistka Barbara Žgalin, ki skrbi, da so vsi voditelji informativnega programa na POP TV lepo oblečeni.

icon-expand Petra Frank in Barbara Žgalin sta bili gostji POPkasta o trajnostni modi. FOTO: Damjan Žibert

Bo moda sploh kdaj trajnostna? Modna industrija na primer porabi več energije kot ladijski in zračni promet skupaj. Nekateri proizvajalci že prehajajo na reciklirane materiale. Ena takšnih je slovenska oblikovalka Mateja Benedetti, ki je strastna in zavzeta ambasadorka trajnostne mode. Njen glas je segel že v deveto vas, saj so jo prepoznali že izven slovenskih meja. Benedettijeva je sodelovala z našo chefinjo Ano Roš, nogometašem Janom Oblakom, Maggie M. Baird, mamo pevke Bilie Eilish, in režiserjem Jamesom Cameronom.

V Sloveniji imamo že kar nekaj možnosti, da se oblečemo naravi prijazno. Petra Frank je le ena od oblikovalk, ki predeluje oblačila. Torej oblačilo, ki smo se ga naveličali ali pa prerasli v višino ali širino, lahko predela v novo oblačilo. Kar nekaj oblačil je že predelala tudi v naši garderobi na POP TV. Vedno več je trgovin z oblačili iz druge roke, medtem ko se z bogato ponudbo vintage oblačil še ne moremo pohvaliti. "To so še vedno zelo kakovostna oblačila, saj so bila narejena pred industrijo hitre mode," pove oblikovalka Petra Frank. Poleg kakovosti pa vsako oblačilo s seboj nosi še svojo zgodbo. Na kakšnem zmenku je že bilo in na koliko razgovorih za službo je očaralo?

icon-expand Kako smo Slovenci z vintage modo, predelavo oblačil in oblačili iz druge roke? FOTO: Damjan Žibert