Trdonja, Zvitorepec in Lakotnik so imena, ki marsikoga vrnejo v brezskrbno otroštvo. Stripe legendarnega Mikija Mustra zdaj prebira že tretja generacija bralcev, to poletje pa mineva 70 let od prve objave Zvitorepca in tovarišev. Na ljubljanskem gradu zato odpirajo razstavo pobarvanih Mustrovih stripov, obiskala jo je tudi naša ekipa.