Chrissy Teigen z družino raziskuje Tajsko: Moja dežela je magična

38-letnica je s svojimi sledilci delila fotografije z družinskega oddiha in dodala, da so srečni. Družina se je odpravila na pot s Tuk Tukom, obiskali so tamkajšnje jame, s kanuji raziskovali bližnji naravni park in čas preživljali na ladji. Delila je tudi prisrčen utrinek njunih hčerk, ki skupaj sinhrono plešeta. "Moja dežela je magična," je med drugim zapisala ob galerijo fotografij.

Priljubljena zvezdnica je ponovno prejela val pozitivnih komentarjev oboževalcev, ki so vedno znova navdušeni nad njeno iskrenostjo in dejstvom, da svojih slik ne obdeluje in na njih ne dodaja filtrov. "Hvala, da si objavila pošteno, pravo sliko telesa normalne mame. Videti si neverjetno! Obstaja toliko nesamozavestnih mamic, ki se obremenjujejo glede svojega poporodnega telesa in jih skrbi, kako je videti njihovo telo. Ampak ob pogledu nate se zavedam, da je poporodno telo lepo," je zapisala ena iz med njenih sledilk.