Ameriški rockovski glasbenik in poet Lou Reed je leta 2009 začel pisati knjigo o taj čiju, vendar projekta ni dokončal. Leta 2013 je umrl zaradi zapletov po presaditvi jeter, star 71 let, ter zapustil raztresen kup zapisov. Zapisi, skupaj s pogovori z njegovimi kolegi, prijatelji in vaditelji taj čija, so 10 let po njegovi smrti izšli v knjižni obliki.

"On jo je začel, mi smo jo želeli dokončati," je o knjigi o taj čiju, ki jo je leta 2009 začel pisati ameriški rockovski glasbenik Lou Reed, povedala skladateljica in glasbenica Laurie Anderson, njegova dolgoletna partnerka. Knjiga z naslovom The Art of the Straight Line: My Tai Chi vsebuje Reedove eseje, ki so pravzaprav meditacije iz treh desetletij predanega prakticiranja taj čija. Starodavna kitajska meditativna vadba pomaga zmanjšati stres in tesnobo, po navedbah medicinskega centra Mayo Clinic pa jo opisujejo tudi kot meditacijo v gibanju.

icon-expand 10 let po smrti Louja Reeda izšla njegova knjiga o taj čiju FOTO: Profimedia

Knjiga ponuja vpogled v nežnejšo plat nekdanjega frontmana skupine The Velvet Underground. Kot je sam zapisal, je od življenja želel več kot zlato ploščo in slavo, želel je dozoreti kot bojevnik. Taj či po njegovih besedah omogoči stik z nevidno močjo, z vesoljem in premeni človekovo energijo in um. Ren Guang Yi je bil mojster, s katerim je Reed dolgo sodeloval in se večino dni, ko ni bil na turneji, učil ure in ure. "Prakticirati ga je začel v 80. letih minulega stoletja, ko je bil še vedno močno odvisen od drog. Bil je zelo vztrajen in postal je tudi zelo spreten," je povedala Andersonova. Čeprav Reed ni bil edini rockovski zvezdnik, ki se je ukvarjal s taj čijem, pa je bil med prvimi, ko je ta starodavna praksa postala priljubljena v ZDA. "Na nek način je vse skupaj en velik energijski akord. Potekata na isti frekvenci," je o tem, kako se taj či ujema z rockom, še povedala pisateljica.

icon-expand Lou Reed FOTO: Miro Majcen

Izdaja Reedovih zapisov je nadaljevanje njegovega ukvarjanja s taj čijem. Kot je še povedala njegova partnerka, se ni sramoval o tem govoriti z drugimi. "Gledal je človeka in mu rekel: 'Imate grozno držo. Ali ste kdaj vadili taj či? Razvalina ste'," je v smehu povedala in dodala, da je tako dejal tudi svojemu kirurgu pred presaditvijo jeter. Vendar je bila po njenih besedah njegova želja po pomoči iskrena. "Bil je najbolj podporna oseba, ki si jo lahko predstavljate," je dejala. Glasbenik si je resnično na vsak način želel izboljšati svoje življenje, kar je bilo zelo navdihujoče. "Ni bil človek, ki bi sedel in tarnal nad tem, kako slabo je," je še dodala.