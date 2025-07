10-letnica na koncertu Beyonce zaradi krika povzročila stampedo

Nedavni koncert pevke Beyonce v Atlanti se je za 11 posameznikov končal s hospitalizacijo. Za to je kriva 10-letnica, ki je ob pogledu na insekt zakričala, njen prestrašen krik pa je povzročil paniko in kaos, ki je vodil do stampeda. Kot je v izjavi sporočila policija, se je vse skupaj zgodilo, ko so ljudje že zapuščali dvorano, poškodovane pa so prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Prestrašeni krik 10-letne deklice, ki je bila ena od obiskovalk nedavnega koncerta Beyonce v Atlanti, je bil povod v skorajšnjo katastrofo s stampedom. Kot je v izjavi za javnost povedala Rhonda Allen, izvršna direktorica podzemnih železnic v Atlanti, so kriki mlade obiskovalke, ki se je ustrašila insekta, povzročili verižno reakcijo ljudi, ki so po koncertu zapuščali bližnji stadion in na bližnji postaji čakali vlak.

Beyonce je v Atlanti nastopila na štirih koncertih. FOTO: Profimedia icon-expand

"Začeli so se prerivati po tekočih stopnicah," je opisala dogajanje in ob tem pojasnila, da bodo zaposleni naslednič, ko se bo odvijal večji dogodek, bolj pripravljeni in bodo nadzorovali množico potnikov, ki so prišla na postajo. "Prihodnjič se bomo tako velikih dogodkov lotili z bolj agresivnim pristopom," je še dodala.

Amber Anderson, ki je bila ena od obiskovalk, je za Atlanta News First dejala, da je ostala ukleščena ob moškega in bila priča, kako je vsaj 20 ljudi padlo drug na drugega. "Videla sem, da so ljudje na vhodu začeli tečti, zaradi česar so tekli še drugi. Ko sva se s prijateljico vračali domov, sva se namesto o tem, kako dober je bil koncert, pogovarjali o tem incidentu. Še nikoli me ni bilo tako strah," je povedala.

