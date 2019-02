'10 mesecev po porodu se počutim močno'

34-letna Khloe Kardashian se je nekaj mesecev po rojstvu svoje prvorojenke True Thompson, ki jo je dobila v razmerju s košarkašem Tristanom Thompsonom, soočala s številnimi vzponi in padci. Prebolevala je odmevno seks afero, v katero je bil vključen njen izbranec, bila bitke v zvezi z odločitvijo, ali naj mu oprosti in vse pozabi, ali pa ga zapusti in odide nazaj k svoji družini, ob tem pa se je mučila tudi z izgubo poporodne teže.

Ker je že od rojstva hčerke uživala veliko podporo svetovne javnosti, je prek svojega Instagrama pogosto delila utrinke osebnega napredka in v večini primerov prejemala pozitivne komentarje in pohvale, kako močna je in naj ohrani močno voljo, saj ji bo le tako uspelo. Zdaj, 10 mesecev po porodu, je končno tudi sama priznala: ''Počutim se zdravo in močno ...'' Fotografijo, na kateri na videz prepotena pozira v športnem kompletu, je objavila na svojem Instagramu, na katerem ima več kot 86 milijonov sledilcev.