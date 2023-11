10. obletnica smrti Paula Walkerja: pretepač, ki se je spremenil zaradi hčerke

30. novembra 2013 je svet pretresla tragična vest, da je v prometni nesreči življenje izgubil Paul Walker. Igralec, ki je bil ravno sredi snemanja sedmega dela filma Hitri in drzni, je imel izjemno zanimivo življenje, kot je razkril njegov brat, pa ni bil med najbolj pridnimi. Prelomnica, ki mu je spremenila pogled na svet, je bilo rojstvo njegove hčere Meadow, saj se je zaradi nje nekoliko umiril.

Na današnji dan, pred natanko desetimi leti, se je v Kaliforniji zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Avtomobil znamke Porsche se je pri veliki hitrosti zaletel v drevo, zagorel, življenje pa sta takrat izgubila tako voznik kot tudi njegov sopotnik, svetovno znan igralec Paul Walker. Novica, da se je poslovil, takrat ni pretresla le Združenih držav Amerike, ampak ves svet.

Paul Walker je umrl 30. novembra 2013 v prometni nesreči. FOTO: Profimedia

Vsi so mislili, da je priden fant, a v resnici je bil pretepač Paul William Walker je svojo igralsko kariero začel zelo zgodaj. Že kot otrok je nastopal v reklami za plenice, pri dveh letih pa se je začel ukvarjati z manekenstvom. Že v zgodnjih letih je pokazal, da ima ogromen talent za igro, zato je dobival vloge v različnih otroških predstavah. Še posebej na začetku je velikokrat igral vloge 'dobrega fanta', a kot je nekoč povedal njegov brat, je bil vse prej kot to. "Ko je bil mlajši, ni bil dober človek. Rad je imel fizične obračune, samo čakal je, da ga kdo izzove ali bog ne daj napade njegovo družino. Mnogi njegovi vrstniki so se ga takrat pravzaprav bali," je povedal Caleb Walker.

Zaslovel je leta 1999 z vlogo v romantični komediji Ona je prava, s katerim je osvojil srca občinstva ter pritegnil pozornost kritikov in pomembnih ljudi v filmski industriji. Po številnih romantičnih komedijah je začel igrati v akcijskih filmih, kot sta Brick Mansions in Hours. V njih je igral nasilne like, kar je bilo režiserjem všeč. Vse pogosteje je zato dobival tovrstne vloge, najbolj pa se je v srca gledalcev zasidral z vlogo Briana O'Connorja leta 2001, ko je začel sodelovati v franšizi Hitri in drzni.

Najbolj se je v srca gledalcev zasidral z vlogo Briana O'Connorja leta 2001, ko je začel sodelovati v franšizi Hitri in drzni. FOTO: Profimedia

Gojil veliko ljubezen do avtomobilov in žensk Paulova velika ljubezen so bili avtomobili. Oboževal je hitro vožnjo, zato mu je bila tudi vloga v znani franšizi pisana na kožo. Svojo naklonjenost do hitrosti je vedno javno priznal, na koncu pa je bilo žal prav to zanj in za njegovega prijatelja Rogerja Rodasa tudi usodno.

Ljubezen do hitrosti in avtomobilov ga je stala življenja. FOTO: Profimedia

Zvezdnik, ki je umrl star 40 let, je bil od nekdaj izjemno čednega videza, česar se je zavedal tudi sam. 'Ukradel' je srca mnogih žensk, slovel je kot pravi zapeljivec, imel pa je tudi veliko burnih razmerij. Svojih ljubezni ni nikoli skrival pred javnostjo. V središču pozornosti je bil tudi zaradi svojega domnevnega razmerja s tedaj mladoletno Aubrianno Atwell, kasneje pa se je zgodba ponovila še z Jasmine Pilchard Gosnell.

V devetdesetih je bil v razmerju z Rebecco McBrain, s katero sta leta 1998 dobila hčerko Meadow Rain. Kljub temu, da sta se kmalu po tem, ko se je rodila, razšla, je bilo njeno rojstvo pomembna prelomnica za igralca. "Ko sem izvedel, da je moja punca noseča, sem bil mlad in prestrašen, nisem bil pripravljen na otroka. Sploh nisem vedel, kdo sem, nisem bil prepričan vase, kaj šele prepričan, da lahko nekoga vzgajam," je takrat povedal igralec, ki se močno spremenil in umiril, ko je postal oče, hčerka pa je postala prioriteta v njegovem življenju. Najboljši prijatelj, boter njegove hčerke in soigralec - Vin Diesel V legendarni franšizi je Paul zaigral ob boku slavnega igralca Vina Diesela, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja. O tem priča tudi dejstvo, da je bil prav 56-letnik tisti, ki je bil prvi na kraju nesreče, tam ostal celo noč, še danes pa se mu ob spominu na prijatelja orosijo oči.

V legendarni franšizi je Paul zaigral ob boku slavnega igralca Vina Diesela, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja. FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta bila velika zaupnika in podpornika, Paul pa je starejšega kolega veliko naučil tudi o očetovstvu. Diesel je v enem od intervjujev izjavil, da je svojo hčerko poimenoval Pauline prav zaradi slavnega prijatelja. "Zaradi vsega, kar je naredil zame v mojem življenju, si Paul Walker to zasluži," je nekoč priznal. Vsako leto se na njegov rojstni dan, pa tudi na obletnico smrti spomni nanj in mu pokloni čustvene zapise na družbenih omrežjih. Prav Vin je tudi boter Paulove hčerke, leta 2021, ko se je poročila, pa jo je pospremil do oltarja.

Nesreča, ki ni bila naključje Že prej omenjena nesreča, v kateri je igralec izgubil življenje, je še dolgo po dogodku razburjala javnost. Številni so namreč prepričani, da to ni bilo naključje. Tako je v dokumentarnem filmu, ki je bil posnet pet let po njegovi smrti, dejala tudi igralčeva mama. Enakega mnenja je bila tudi njegova hčerka, ki je podjetje Porsche, v katerem se je igralec vozil pred smrtjo, tožila zaradi malomarnosti pri izdelavi avtomobila, ki je ob trčenju zagorel, Walker pa je ostal ujet v njem. V tožbi, ki jo je vložila 28. septembra 2015, je trdila, da je njen oče kljub silam trčenja preživel, a je umrl, ker je ostal ukleščen v gorečem avtomobilu.

Meadow je kljub temu, da je tudi policijsko poročilo izključevalo krivdo Porscheja, uspela vsaj poravnava. Koliko je iztržila od avtomobilskega mogotca ni jasno, za poravnavo pa je bilo verjetno ključno obdukcijsko poročilo, ki je pokazalo, da je igralec umrl zaradi kombinacije poškodb ob trku in opeklin. Po poravnavi je manekenka tožbo umaknila.