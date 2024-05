10. obletnica zvezdniškega obračuna, ki je 'zlomil' splet

Pisal se je 5. maj 2014 in v New Yorku se je že tradicionalno odvila Met Gala, po njej pa številne zabave. Na eni izmed teh sta bila tudi zakonca Beyoncé in Jay Z ter pevkina sestra Solange Knowles . Po odhodu iz zabave so se vsi skupaj odpravili v dvigalo in kar se je nato zgodilo, je 'zlomilo' splet. V javnost je s pomočjo tabloida TMZ pricurljal posnetek nadzornih kamer iz dvigala, na njem pa je bilo moč videti, kako je Solange verbalno in fizično obračunala s sestrinim soprogom, medtem ko je Beyoncé stoično spremljala dogajanje.

Hotel, v katerem se je incident odvil, se je javno opravičil in izrazil šok in razočaranje nad dejstvom, da je nekdo od osebja prekršil pravila in posnetek delil z medijem. Poudarili so, da bodo dogodek raziskali in odpustili posameznika, ki je izdal videoposnetek. A bolj kot to, kdo je delil posnetek, je javnost zanimalo, zakaj je do družinskega spora sploh prišlo. Uraden vzrok spora vse do danes ostaja skrivnost. Ali pač?

Beyoncé, Jay-Z in Solange so v skupni izjavi za javnost naslovili "špekulacije o tem, kaj je sprožilo nesrečni dogodek." Poudarili so, da je najpomembnejše dejstvo, da so kot družina to prebrodili. "Jay in Solange prevzameta vsak svoj del odgovornosti za to, kar se je zgodilo. Oba priznavata svojo vlogo v tej zasebni zadevi, ki se je pojavila v javnosti. Oba sta se drug drugemu opravičila in kot enotna družina smo šli naprej." Ob tem so poudarili, da so poročanja o Solangini vinjenosti neresnična. "Na koncu dneva imajo družine težave in mi nismo nič drugačni. Radi se imamo in predvsem smo družina. To smo pustili za seboj in upamo, da bodo vsi drugi storili enako."

Tako Beyoncé kot Jay-Z o incidentu nista več javno govorila, sta pa o njem pela in rapala. Zvezdnica je v hitu Flawless zapela: "Seveda se kdaj zgodi s*****, ko je v dvigalu milijarda dolarjev." Leta kasneje je v pesmi Cozy namignila: "Svetujem vam, da se ne z********* z mojo sestro." Medtem je raper v pesmi Kill Jay Z priznal, da je izzival Solange, tudi če je vedel, da bi moral priznati svojo zmoto.

Mnogi oboževalci do tega dneva ostajajo prepričani, da pravi razlog spora tiči v raperjevi nezvestobi in izzivih, ki jih je ta prinesla in od katere sta oba črpala material za nadaljnjo glasbeno ustvarjanje.