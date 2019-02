10. obletnico poroke proslavila z ljubezensko izpovedjo

Brazilska lepotica Gisele Bündchen in igralec ameriškega nogometa Tom Brady praznujeta 10. obletnico poroke. V 12 letih, odkar sta skupaj, sta premostila marsikatero težave, njuna ljubezen pa je danes močnejša kot kadar koli prej.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gisele Bündchen in Tom Brady praznujeta 10. obletnico poroke. ''Ne morem verjeti, da je minilo že 10 let, odkar sva se odločila za to skupno življenjsko pot ... in kakšnih neverjetnih 10 let sva imela! Nič ni na tem svetu, ki bi ljubila bolj kot tebe in najino družino. Zahvaljujem se ti, ker si na tej poti z mano in za delo, ki ga opravljaš, ki je tako posebno. Naj še naprej rasteva skupaj, hodiva drug ob drugem, se ob tem podpirava in ljubiva še na mnogo let. Tako zelo te ljubim,'' je zapisala 38-letna Gisele Bündchenin ob tem objavila tri fotografije s svojim možem. Gisele je v enem od intervjujev nekoč izjavila, da je v trenutku vedela, da je Tom ''tisti pravi''.

Gisele Bündchen in Tom Brady praznujeta 10. obletnico poroke. FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih se je oglasil tudi 41-letni igralec ameriškega nogometa Tom Brady, ki je pod poročno fotografijo, na kateri poljublja svojo nevesto zapisal: ''Pred desetimi leti se nisem zavedal, kako zelo te lahko ljubim in družino, ki sva si jo ustvarila skupaj. Moje srce je tako zelo izpopolnjeno in tako zelo sem hvaležen! Vem, da najino potovanje ni bilo enostavno, toda izzivi, ki sva jih premagala, so okrepili našo vezo in najina ljubezen je vse bolj globoka. Hvala, ker me ljubiš, podpiraš moje sanje in vzgajaš najino družino tako, kot jo lahko samo ti. Ti si moja skala, moja ljubezen in moja luč! Ljubim te in ljubim najino družino!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njuna ljubezen je že takoj na začetku razmerja naletela na veliko oviro. Komaj dva meseca po njunem prvem zmenku je Tom izvedel, da je njegova nekdanja partnerka, igralka Bridget Moynahan noseča. Gisele je priznala, da takrat resnično ni vedela, kaj naj stori, a naposled se je odločila, da bo ostala z njim. Bridget je 3. avgusta 2007 rodila sina, s Tomom pa sta ga poimenovala John Edward Thomas Moynahan. Gisele Bündchenin Tom Brady sta se poročila leta 2009 in to kar dvakrat. Prvič sta si usodni ''DA'' izrekla 26. februarja 2009 v katoliški cerkvi Sveta Monika v Kaliforniji, drugič pa sta si zvestobo obljubila na Kostariki. V zakonu sta se jima rodila dva otroka: Vivian Lake Brady in Benjamina Bradyja. Pred štirimi leti se je brazilska lepotica odločila, da je opravila z modnimi revijami, kar 14 let pa je nosila naziv najbolje plačane manekenke na svetu.