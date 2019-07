10 stvari, ki jih morda še ne veste o mehiški lepotici

Na POP TV prihaja mehiška telenovela Sreča najde pot (Porque El Amor Manda), v kateri v glavnih vlogah nastopataBlanca Soto in Fernando Colunga, ki smo ga pred leti vzljubili v uspešnici Esmeralda.A tokrat ga boste videli v popolnoma drugačni vlogi, bolj komični.

40-letno mehiško igralko Blanca Soto boste tako odslej lahko spremljali v glavni vlogi nove ljubezenske zgodbe, v kateri igra Almo Montemayor. Za vas smo izbrskali 10 zanimivosti iz igralkinega življenja:

1. Blanca Soto je študirala grafično oblikovanje.

2. Leta 1997 je zmagala na lepotnem tekmovanju Nuestra Belleza Mundo México.

3. Leta 2003 se je poročila z Billom Holefelderjem, ki so mu še istega meseca, ko se je sprehodil do oltarja, zdravniki odkrili raka. Bolezen je bila močnejša in po osmih mesecih je leta 2004 umrl. To obdobje je bilo zanjo zelo težko. Blanca se je leta 2006 poročila z ameriškim igralcem Jackom Hartnettom. 17. novembra 2011 pa je na Twitterju sporočila, da se ločujeta.

4. Svojo prvo vlogo je dobila leta 2007 v kratkem filmu La Vida Blanca, pri katerem je sodelovala tudi kot producentka, skupaj s svojim takratnim možem Jackom Hartnettom. Ta je film tudi režiral in zanj napisal scenarij. Vloga ji je prinesla tudi prvo nagrado za najboljšo igralko.

5. Lepa Mehičanka je zaigrala tudi v videospotu za balado Must Be Doin' Somethin' Right, ki jo izvaja kantri pevecBilly Currington. Videospot je leta 2006 na podelitvi glasbenih nagrad CMT pometel s konkurenco in zmagal v kategoriji ''Najbolj vroč videospot leta''. Na Youtubu ima do danes skoraj 55 milijonov ogledov.