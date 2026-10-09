11-letna hči Hayden Panettiere na sodišču v spremstvu očeta Vladimirja Klička

Po poročanju revije People se je 11-letna Kaya, oblečena v belo majico s kratkimi rokavi, na daljavo pogovarjala s sodnikom, ki bo odločal o dediščini pokojne igralke Hayden Panettiere. Edina zvezdničina hči naj bi govorila zbrano in z nežnim glasom, ob njej pa je bil ves čas tudi oče, ukrajinski boksar Vladimir Kličko, ki je postal začasni skrbnik zapuščine nekdanje zaročenke in hčerine matere.

Vladimir Kličko in Hayden Panettiere. FOTO: AP

Njegov odvetnik naj bi podal sodniku prošnjo, da lahko Kličko uradno zaprosi za preiskavo pogrešane igralkine lastnine, ki naj bi si jo prilastil nekdo, ki ni družinski član. 50-letnik je v uradnih dokumentih zatrdil, da je Haydenine predmete po njeni smrti nekdo že zastavil za denar. Kot je poročal TMZ, je Kličko prepričan, da med drugim manjka tudi zvezdničin nakit, zastavljalnica pa ni želela izdati podrobnosti glede stvari in zahtevala uradni nalog za preiskavo. Nekdanji boksar je ob tem izrazil strah, da bodo predmete, preden jih po uradni poti uspe pridobiti nazaj, prodali.

Kličko naj bi tako zapisal, da je Kaya, ki živi z njim v Ukrajini, v celoti upravičena do materine zapuščine, zato je nujno in zelo pomembno, da mu začasno podelijo skrbništvo nad lastnino nekdanje zaročenke, ki jo bo lahko v hčerinem imenu upravljal in vzdrževal. Viri blizu družine so za TMZ povedali, da podpirajo Kličkove namere. "Vlad je res dober oče in smo mu hvaležni."

Vladimir Kličko ima že od leta 2018 polno skrbništvo nad hčerko Kayo. FOTO: Profimedia

Panettiere in Kličko sta se začela sestajati leta 2009, zaročila pa sta se štiri leta pozneje. Kaye sta se razveselila decembra 2014. Njuna zveza je bila nato štiri leta precej nestanovitna, leta 2018 pa sta se odločila, da razmerje zaključita. Istega leta je nekdanji boksar dobil polno skrbništvo nad hčerko.