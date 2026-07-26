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11-letna sestra Kimija Antonellija služi na bratov račun

Mogyorod, 26. 07. 2026 11.56 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.M. STA
Kimi in Maggie Antonelli

Vodilni dirkač v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule 1 Italijan Kimi Antonelli je tudi velika prodajna uspešnica na italijanskih bolšjih sejmih. Voznik Mercedesa je pred veliko nagrado Madžarske v intervjuju za časnik Gazzetta dello Sport razkril podjetniško žilico svoje mlajše sestre Maggie, ki je uspešno unovčila dirkačevo ime.

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Enajstletna Maggie je nedavno v počitniškem mestecu Riccione skupaj s prijateljico prodajala na bolšjem sejmu in pokazala pravo podjetniško žilico. "Da bi prodali več, je kupcem, ki so kupili po dva predmeta namesto enega, dodala tudi razglednico z mojim podpisom. To je odlično delovalo – po eni uri je bilo vse razprodano," je 19-letni Italijan o sestrini taktiki razlagal časniku.

Maggie Antonelli
Maggie Antonelli
FOTO: Profimedia

Antonelli je v intervjuju spregovoril tudi o posebnem ritualu, saj pred vsako vožnjo poljubi svoj dirkalnik. "Vem, da je dirkalnik le predmet, a čutim nekakšno duhovno povezanost z njim. Verjamem, da mi bo vse povrnil, če z njim lepo ravnam," je še dejal in povedal, da za svoj bolid izbira tudi ime, a pravi, da bo pred tem počakal na ostale izide v sezoni.

Antonelli nikakor ne bo prvi, ki bo svojemu dirkalniku dal ime. Štirikratni nemški svetovni prvak Sebastian Vettel je denimo v svoji prvi polni sezoni pri ekipi Toro Rosso leta 2008 svoj avto poimenoval Julia. Pozneje je pri Red Bullu vozil Vročo Mandy, pri Ferrariju pa je eden izmed njegovih dirkalnikov nosil ime Margherita.

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KOMENTARJI5

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Mean Cat
26. 07. 2026 13.37
In ze pri 11ih se svaljka po boksih......cestitke mami in atu 👍👏👏
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-2
0 2
Thor10
26. 07. 2026 13.34
Še ena, ki bo uživala v brezdelju
Odgovori
-2
0 2
Thor10
26. 07. 2026 13.33
Res težko služit, ko imaš milijone sledilcev..
Odgovori
-2
0 2
Finfer
26. 07. 2026 12.43
smrkavci služijo na račun butastih in naivnih ljudi !!
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+1
3 2
Prelepa Soča
26. 07. 2026 13.46
Finfer... in tebi pomaga... kaj, ker misliš, da si pameten? .. pač nič nimaš in ne boš imel... da si pameten itak misliš samo ti. Dekle je pa iznajdljivo, taki vedno lepo pridejo skozi v življenju. No, pametni seveda tudi, "pametni" pač ne.
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+1
1 0
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