11-letna sestra Kimija Antonellija služi na bratov račun

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Enajstletna Maggie je nedavno v počitniškem mestecu Riccione skupaj s prijateljico prodajala na bolšjem sejmu in pokazala pravo podjetniško žilico. "Da bi prodali več, je kupcem, ki so kupili po dva predmeta namesto enega, dodala tudi razglednico z mojim podpisom. To je odlično delovalo – po eni uri je bilo vse razprodano," je 19-letni Italijan o sestrini taktiki razlagal časniku.

Antonelli je v intervjuju spregovoril tudi o posebnem ritualu, saj pred vsako vožnjo poljubi svoj dirkalnik. "Vem, da je dirkalnik le predmet, a čutim nekakšno duhovno povezanost z njim. Verjamem, da mi bo vse povrnil, če z njim lepo ravnam," je še dejal in povedal, da za svoj bolid izbira tudi ime, a pravi, da bo pred tem počakal na ostale izide v sezoni.

Antonelli nikakor ne bo prvi, ki bo svojemu dirkalniku dal ime. Štirikratni nemški svetovni prvak Sebastian Vettel je denimo v svoji prvi polni sezoni pri ekipi Toro Rosso leta 2008 svoj avto poimenoval Julia. Pozneje je pri Red Bullu vozil Vročo Mandy, pri Ferrariju pa je eden izmed njegovih dirkalnikov nosil ime Margherita.