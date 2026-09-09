12 dni po smrti z državniškimi častmi pokopali norveškega kralja Haralda

Pogrebna slovesnost norveškega kralja Haralda je bila v katedrali v Oslu. Člani norveške kraljeve družine so sodelovali v procesiji, ki se je sprehodila od kapele v kraljevi palači, kjer je počivala kraljeva krsta, do katedrale. Procesiji pa naj bi se, po poročanju BBC-ja, pridružilo približno 200.000 ljudi. Ko je krsta prispela do katedrale, so zazvonili zvonovi, množica pa je obmolknila.

Kraljica Sonja s sinom Haakonom in njegovo soprogo Mette-Marit. FOTO: Profimedia

Pogrebna slovesnost, ki jo je vodil škof Olav Fykse Tveit, je sledila tradiciji. V imenu britanske kraljeve družine in kralja Karla III., ki je bil Haraldov dober prijatelj in bratranec, se je pogreba udeležil princ William, z njim pa je bila tudi teta, princesa Anne, ki je botra novemu norveškemu kralju Haakonu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Na pogrebu kralja Haralda sta bila tudi princ William in princesa Anne. Profimedia

Pogreba se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Profimedia

Vdova pokojnega kralja Haralda, kraljica Sonja s sinom, novim norveškim kraljem Haakonom. Profimedia

V Oslo sta pripotovala tudi monaški princ Albert in princesa Charlene. Profimedia

Kraljica Sonja ob moževi krsti. Profimedia







