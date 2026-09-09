12 dni po smrti z državniškimi častmi pokopali norveškega kralja Haralda

Pogrebna slovesnost norveškega kralja Haralda je bila v katedrali v Oslu. Člani norveške kraljeve družine so sodelovali v procesiji, ki se je sprehodila od kapele v kraljevi palači, kjer je počivala kraljeva krsta, do katedrale. Procesiji pa naj bi se, po poročanju BBC-ja, pridružilo približno 200.000 ljudi. Ko je krsta prispela do katedrale, so zazvonili zvonovi, množica pa je obmolknila.
Pogrebna slovesnost, ki jo je vodil škof Olav Fykse Tveit, je sledila tradiciji. V imenu britanske kraljeve družine in kralja Karla III., ki je bil Haraldov dober prijatelj in bratranec, se je pogreba udeležil princ William, z njim pa je bila tudi teta, princesa Anne, ki je botra novemu norveškemu kralju Haakonu.
Po ceremoniji se bodo od kralja poslovili še na zasebni slovesnosti, kjer bodo prisotni le družinski člani, nekaj članov drugih kraljevin in nekateri drugi povabljeni. Pokopali ga bodo v Akersusu, kjer so pokopani že nekateri drugi člani kraljeve družine, med njimi kraljevi starši. Po pogrebu se bo kralj Haakon pojavil na balkonu palače, nato pa se bo udeležil sprejema v kraljevi palači.
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