12-letna Harper Beckham rojstni dan praznovala v Pradini kavarni

Utrinke z zabave je na svojem profilu na Instagramu delila Victoria, ki je med drugim objavila fotografijo s hčerko, Harper z očetom Davidom in bratoma Romeom ter Cruzom, nasmejano 12-letnico z darilom iz prestižne trgovine in rojstnodnevno torto. "Ne morem verjeti, da je Harper Seven stara že 12 let. Tako zelo te imamo radi, si naše vse," je hčerki voščila mama Victoria.

Harper je na Instagramu čestital tudi očka David, ki je objavil videoposnetek različnih skupnih utrinkov z edino hčerko in ob tem zapisal: "Vse najboljše, moja lepa deklica. Še naprej ostani tako lepa, navznoter in navzven. Si najbolj čudovita deklica, ki si jo očka lahko želi. Rad te imam."

"Vse najboljše, moja čudovita Harper, zelo te imam rada," je deklici čestitala dobra družinska prijateljica Eva Longoria. Rojstnodnevnim čestitkam so se pridružili tudi preostali zvezdniki, med drugim tudi oblikovalec Marc Jacobs, nogometaš Roberto Carlos in nogometni trener Robert Keane.