12-letna hči Jennifer Lopez napisala prvo knjigo

Emme je knjigo napisala skupaj s svojim bratom dvojčkom Maxom . Zgodbo sta si izmislila na podlagi vsakdanjih večernih molitev, na katere ju je slavna mama navadila. "V šoli sem se učila o lenivcih in kako so ena najbolj ogroženih živalskih vrst, zato vsak večer tudi njih vključim v svojo molitev," je v uradni izjavi povedala hči J. Lo. "To knjigo sem napisala, da bi pomagala zbrati denar, s katerim bi lahko rešili lenivce in da bi z njo druge otroke naučila, kako moliti in prositi za pomoč. Molitev mi je velikokrat v uteho," je še povedala 12-letnica.

Direktorica založbe, ki bo izdala knjigo, Emily Easton pa je povedala: "Ko smo se prvič spoznali, me je navdušila Emmina želja, da bi širila pozitivno zgodbo in da bi delila, kako zelo so lahko pomirjujoče vsakdanje molitve."

Ciljno občinstvo so otroci med tremi in sedmimi leti. "Knjiga je simpatična in pomirjujoča. Spremlja Emmo, ki Boga prosi za pomoč. Včasih so prošnje preproste in majhne, kot na primer lahko jutranje zbujanje in dober odnos z bratom. Nekatere želje, prošnje pa so večje, kot na primer pomoč pri ohranjanju narave in sveta, kot ga poznamo," so zapisali v uradnem sporočilu za javnost.