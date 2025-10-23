12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom

12-letna North West , prvorojenka nekdanjih zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa , je javnost ponovno šokirala s svojim videzom. Najstnica je na družbenem omrežju TikTok delila galerijo fotografij, na katerih je s prijateljicama pozirala z obraznimi tetovažami, barvnimi lasmi in velikimi umetnimi trepalnicami.

To ni vse, javnost je bila šokirana tudi nad črno barvo, s katero si je 12-letnica pobarvala svoje zobe, nosnim uhanom ter barvnimi lečami. "Začasne tetovaže in piercing nakit za vse življenje," je najstnica zapisala pod objavo.

Kim Kardashian je med nedavnim gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."

Spomnimo, Kim ima poleg 12-letne North še devetletnega sina Sainta, sedemletno hčerko Chicago ter šest let starega sina po imenu Psalm. V podkastu je razkrila, da jih vzgaja sama, njihov oče pa da je z njimi nazadnje komuniciral pred nekaj meseci.