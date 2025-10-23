Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom

Los Angeles, 23. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Obrazne tetovaže, velike umetne trepalnice in nosni uhan. S temi modnimi odločitvami je splet ponovno šokirala North West, 12-letna prvorojenka Kim Kardashian in Kanyeja Westa. Najstnica je sicer pomirila, da gre le za začasne in ne stalne dodatke, njena mama pa je odločitev branila z besedami: "Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."

12-letna North West, prvorojenka nekdanjih zakoncev Kim Kardashian in Kanyeja Westa, je javnost ponovno šokirala s svojim videzom. Najstnica je na družbenem omrežju TikTok delila galerijo fotografij, na katerih je s prijateljicama pozirala z obraznimi tetovažami, barvnimi lasmi in velikimi umetnimi trepalnicami.

12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom
12-letna North West ponovno šokirala s svojim videzom FOTO: TikTok

To ni vse, javnost je bila šokirana tudi nad črno barvo, s katero si je 12-letnica pobarvala svoje zobe, nosnim uhanom ter barvnimi lečami. "Začasne tetovaže in piercing nakit za vse življenje," je najstnica zapisala pod objavo.

Preberi še Vzgoja Kim Kardashian znova razburja: prvorojenka si je omislila piercing

Kim Kardashian je med nedavnim gostovanjem v podkastu Call Her Daddy zagovarjala stilske odločitve svoje hčerke in dejala, da se oblači tako kot njeni vrstniki, le da njene poteze vidi celoten svet. "North je tako zlata punca, vedno me posluša. Če želi modre lase, ji pač to dovolim. Sama vzgajam štiri otroke in to delam po svojih najboljših močeh."

Spomnimo, Kim ima poleg 12-letne North še devetletnega sina Sainta, sedemletno hčerko Chicago ter šest let starega sina po imenu Psalm. V podkastu je razkrila, da jih vzgaja sama, njihov oče pa da je z njimi nazadnje komuniciral pred nekaj meseci.

north west kim kardashian videz
Naslednji članek

Dakota Johnson: Če moški nosi japonke, bežite!

Naslednji članek

Sarah Ferguson nič več vojvodinja Yorška: odstranila naziv na družbenih omrežjih

SORODNI ČLANKI

Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti

Kim Kardashian v Benetkah s svojo obleko sprožila val ogorčenja

Kim Kardashian se s prvorojenko mudi v Rimu: najstnica osupnila z videzom

Kim Kardashian priznala: North ni pevka

North West v novi pesmi ponovno repa v japonščini

Kritike na račun Kimine 11-letne hčerke v drzni opravi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306