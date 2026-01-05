Naslovnica
Tuja scena

12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom

Los Angeles, 05. 01. 2026 14.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
North West

Čeprav je najstarejša hči Kim Kardashian in Kanyeja Westa stara šele 12 let, pa s svojim videzom že nekaj časa razburja javnost. Medtem ko so nekateri prepričani, da je najstnica veliko premlada za barvanje las, umetne nohte, piercinge in pregrešno drag nakit, pa njeni sledilci hvalijo njene drzne modne izbire.

North West je na družbenem omrežju delila nov video, s katerim je znova vzbudila veliko pozornosti javnosti, razlog pa je ponovno njen videz. 12-letnica na posnetku nosi nov piercing v nosu, ima turkizne lase in črn ščitnik za zobe. Najstnica je v družbi prijateljice, ki ima roza lase, oblečeni pa sta v podobni mini krili in majici. Neopažena ni ostala niti njena posebej zanjo izdelana diamantna ogrlica z lobanjo s 106 karati, ki jo je dobila za božično darilo od mame.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najstnica je v zadnjih dneh delila več posnetkov na TikToku, ob enem od teh, na katerem skupaj s prijateljico odpira usta ob znani pesmi, pa je pripisala: "Midve sva pravi rock zvezdnici."

12-letnica se je pred mesecem odzvala na kritike o piercingu, ki ga ima na prstu, pred zlobnimi jeziki pa jo je branila tudi slavna mati, ki je razkrila, da najstnica odgovarja na komentarje na družbenih omrežjih in pojasnjuje, da so njeni piercingi ter tetovaže lažni, hčerko pa je pohvalila za njene odzive vsem, ki se z njenimi modnimi izbirami ne strinjajo.

Preberi še North West odprla Instagramov račun: s fotografijami šokirala javnost

"Ona in njene prijateljice se rade preoblačijo v kostume. Obožujejo preobleke. Je sezona noči čarovnic, zato si nadenejo lažne piercinge in tetovaže. Vse so si dale pobarvati lase," je novembra povedala Kim.

north west video najstnica videz kim kardashian

HUSO BOSS
05. 01. 2026 16.04
SRBET JO JE ZACEL NIMAS KAJ
Odgovori
0 0
