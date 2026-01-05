12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom

North West je na družbenem omrežju delila nov video, s katerim je znova vzbudila veliko pozornosti javnosti, razlog pa je ponovno njen videz. 12-letnica na posnetku nosi nov piercing v nosu, ima turkizne lase in črn ščitnik za zobe. Najstnica je v družbi prijateljice, ki ima roza lase, oblečeni pa sta v podobni mini krili in majici. Neopažena ni ostala niti njena posebej zanjo izdelana diamantna ogrlica z lobanjo s 106 karati, ki jo je dobila za božično darilo od mame.

Najstnica je v zadnjih dneh delila več posnetkov na TikToku, ob enem od teh, na katerem skupaj s prijateljico odpira usta ob znani pesmi, pa je pripisala: "Midve sva pravi rock zvezdnici."

12-letnica se je pred mesecem odzvala na kritike o piercingu, ki ga ima na prstu, pred zlobnimi jeziki pa jo je branila tudi slavna mati, ki je razkrila, da najstnica odgovarja na komentarje na družbenih omrežjih in pojasnjuje, da so njeni piercingi ter tetovaže lažni, hčerko pa je pohvalila za njene odzive vsem, ki se z njenimi modnimi izbirami ne strinjajo.