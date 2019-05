12-letni Ivaniševićev sin v prometni nesreči utrpel poškodbe glave

Maneken in glasbenik, 29-letni Vlaho Arbulić, je bil 1. maja udeležen v prometni nesreči na križišču Gajeve in ulice Baruna Trenka v Zagrebu. Kot je povedal po dogodku, je voznik šel skozi rdečo luč na semaforju in se vanj zaletel, da so se sprožile zražne blazine, avto pa je odbilo v zid. Z njim v avtu je bil sin upokojenega teniškega igralca Gorana Ivaniševića in njegove partnerke Tatjane Dragović.

"V šoku smo in smo se osredotočili le na to, da bi bilo z malim vse v redu. Ima poškodbe glave, ki so označene kot težke, vendar so zdravniki optimistični in upajo na pozitiven izid," je Arbulić povedal za časopis Slobodna Dalmacija, ko je bil v zagrebški bolnišnici Klaić, kjer se deček zdravi.

"Ko so se sprožile zračne blazine, sem skočil k njemu v istem trenutku, ga vzel v naročje in ga potegnil ven. V avtu sva bila samo dva, šel sem ponj po treningu," je še dodal Vlaho in dejal, da se bo na Hrvaško v najkrajšem času vrnil tudi Ivanišević, ki ga trenutno ni v domovini.